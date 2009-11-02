شهنازی و ثمری خلج ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شهنازی مدت 9 سال است که ریاست فدراسیون تنیس روی میز را در اختیار دارد. ثمری خلج هم کارشناس ارشد تربیت بدنی است و در حال حاضر در دانشگاه آزاد ساوه فعالیت می کند.

شاهرخ شهنازی بهمن‌ماه سال 79 در اولین مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز به عنوان رئیس معرفی شد. مرحوم دکتر آرمند و داود محمدی دو کاندیدای دیگر حاضر در این انتخابات بودند. همچنین آذرماه سال 83 شهنازی برای دومین دوره متوالی در مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز اکثریت آرا را به خود اختصاص داد و ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. ثمری خلیج تنها رقیب شهنازی در مجمع سال 83 بود و فقط دو رای کسب کرد.

روز گذشته نیز رامین بلوچی و مهرداد علیقارداشی برای احراز سمت ریاست فدراسیون ثبت نام کرده بودند .

ثبت نام برای حضور در انتخابات فدراسیون تنیس روی میز تا روز چهارشنبه 13 آبان ماه ادامه خواهد داشت.