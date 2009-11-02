  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

انتخابات رئیس تنیس روی میز/

شهنازی و ثمری خلج ثبت نام کردند

شهنازی و ثمری خلج ثبت نام کردند

شاهرخ شهنازی و حمیدرضا ثمری خلج برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون تنیس روی میز ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهنازی مدت 9 سال است که ریاست فدراسیون تنیس روی میز را در اختیار دارد. ثمری خلج هم کارشناس ارشد تربیت بدنی است و در حال حاضر در دانشگاه آزاد ساوه فعالیت می کند.

شاهرخ شهنازی بهمن‌ماه سال 79 در اولین مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز به عنوان رئیس معرفی شد. مرحوم دکتر آرمند و داود محمدی دو کاندیدای دیگر حاضر در این انتخابات بودند. همچنین آذرماه سال 83 شهنازی برای دومین دوره متوالی در مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز اکثریت آرا را به خود اختصاص داد و ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت. ثمری خلیج تنها رقیب شهنازی در مجمع سال 83 بود و فقط دو رای کسب کرد.

روز گذشته نیز رامین بلوچی و مهرداد علیقارداشی برای احراز سمت ریاست فدراسیون ثبت نام کرده بودند .

ثبت نام برای حضور در انتخابات فدراسیون تنیس روی میز تا روز چهارشنبه 13 آبان ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 975357

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها