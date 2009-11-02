اعتبارات شهرداری اهر جوابگوی نیازهای این شهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز محمدعلی مولاخواه پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های شهری اهر به خبرنگاران گفت: با وجود گذشت هفت ماه از سال از بودجه پیش بینی شده 70 میلیارد ریال فقط 35 درصد از اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای پروژه عمرانی تحقق یافته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با بهره برداری از کارخانه آسفالت 120 تنی شهرداری اهر که تاکنون بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال برای تجهیزات آنها هزینه شده مشکل تأمین آسفالت شهرداری اهر رفع شود.

محمدعلی مولاخواه اولویت کاری شهرداری اهر در بخش عمرانی و آسفالت را توجه ویژه به مناطق حاشیه ای و محروم اعلام کرد و افزود: در سال جاری علاوه بر آسفالت و لکه گیری اکثر معابر و خیابانهای اصلی 67 کوچه و خیابان های بهرام آباد، چای کنار، دانشسرا، معماران آسفالت و به صورت یک کمربندی علاوه بر رفاه حال اهالی مناطق کمک مؤثری را برای روانسازی ترافیک کرده است.

مولاخواه گفت: به رغم تمام تلاشهای انجام شده بالغ بر 20 میلیارد ریال بدهی های سال گذشته پرداخت شده که اگر این امر در توسعه و عمران شهر در سال جاری هزینه می شد به طور قطع بیش از پیش این خدمات برای شهروندان ملموس بود.

وی از ادارات و نهادها و شهروندان خواست به منظور ارائه خدمات مطلوب در سطح شهر توسط شهرداری با پرداخت به موقع عوارض و بدهی های معوقه زمینه خدمتگزاری بیشتر شهرداری را به شهروندان فراهم کنند.