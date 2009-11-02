بانکها تولیدکنندگان واقعی را شناسایی و حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، داریوش هندویی ظهر دوشنبه در نشست مشترک انجمن همگن برق، الکترونیک و صنایع فلزی مازندران با خانه صنعت و معدن و مدیریت امور شعب بانک تجارت استان اظهار داشت: بحران کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی در کشور نباید دامن تولیدکننده واقعی را بگیرد.

وی با بیان اینکه افرادی با دریافت تسهیلات بانکی هنگفت با نام تولیدکننده موجب ایجاد شکاف میان تولیدکنندگان و بانکها شده اند، تصریح کرد:‌ مسببن واقعی بحران نقدینگی کشور افرادی هستند که وام های میلیاردی دریافتی را به عنوان منابع مالی کشور در تولید هزینه نکردند.

به گفته وی، بسیاری از واحدها با وجود بحران مالی بدون اخراج کارگران واحد تولیدی را حفظ کرده و در انتظار حمایت بانکها به سر می برند.

هندویی با تاکید بر اینکه متولیان صنعتی دولتی و خصوصی نیز از تولیدکننده، مدیر و بنگاه ناکارآمد حمایت نمی‌کند، اظهار داشت: بانکها باید با شناخت تولیدکننده واقعی اجازه ندهد این بخش دچار بحران نقدینگی و رکود شود.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی ایران نسبت به کشورهای دیگر به لحاظ اقتصادی و مالی دارای شرایط متفاوتی است، افزود: این شرایط متفاوت موجب بروز مشکلاتی در این بخش شده است.

عضو شورای مرکزی خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به بهره‌های بانکی در کشور خاطرنشان کرد: بهره‌ها باید به تناسب ریسک تعیین شوند نه اینکه بهره تمام بخشها به یک میزان تعیین شود.

وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته پول پس‌انداز شده هیچ ارزشی نداشته و نه تنها به آن سودی تعلق نمی‌گیرد بلکه کارمزدی برای آن از دارنده حساب دریافت می‌شود، ادامه داد: سرمایه‌های مالی کشورها باید در بخش تولید هزینه شود و با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال موجب توسعه شود.