نخستین گردهمایی سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این گردهمایی از سوی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور در پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 21 آبان ماه جاری برگزار خواهد شد.

در این گردهمایی که با حضور دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر علی اکبری ساری دبیر کمیسیون نشریات وزارت بهداشت برگزار می شود، موضوعاتی از جمله داوری مطلوب، اخلاق نشر و دلایل عدم انتشار به موقع نشریات ادواری کشور بررسی می شود.

ایندکس شدن در نمایه نامه های بین المللی، ثبت کارآزمایی بالینی، گردش کار on line در نشریات علمی، پیشینه ژورنالیسم پزشکی در ایران و ضریب تاثیر و شاخص H نیز در این نشست یک روزه سردبیران نشریات علوم پزشکی مطرح می شود.