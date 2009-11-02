"کتاب ماه دین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارشی از یک نشست (آینده‌ پژوهشی و مطالعات دینی)، گزارشی از نشست "اصول ونوآوری"، نقد و بررسی کتاب "روزبهان بقلی" و بررسی کتاب "آثار بنیادین عرفان مسیحی" از جمله مطالب این شماره کتاب ماه دین هستند .

نگاهی به مجموعه دو جلدی "امام مهدی(عج)"، تحول ثنویت، انسجام قرآن از نظریه تا عمل: مقایسه روش تفسیری فراهی- اصلاحی و حوی، زندگی و اقوال تفسیری ابوالقاسم نصرآبادی نیز عناوین برخی دیگر از مطالب این نشریه هستند .

یکصد و چهل و چهارمین شماره ماهنامه "کتاب ماه دین" در 120 صفحه از سوی خانه کتاب منتشر شده است .