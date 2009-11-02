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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

رونالدو به دیدار مقابل میلان نمی رسد

رونالدو به دیدار مقابل میلان نمی رسد

کریستیانو رونالدو به دلیل آسیب دیدگی قادر نخواهد بود تیم رئال مادرید را در دیدار مقابل میلان همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تیم فوتبال رئال مادرید دو هفته قبل در حالی که رونالدو را به خدمت نداشت در دیدار مقابل میلان در سانتیاگوبرنابئو شکست خورد.

نماینده فوتبال اسپانیا در دیدار سه شنبه شب مقابل میلان علاوه بر رونالدو، گوتی را هم به دلیل مشاجره این بازیکن با مانوئل پلگرینی، سرمربی تیم در اختیار نخواهد داشت.

بر پایه گزارش رسانه‌های اسپانیایی، گوتی و پلگرینی در بین دو نیمه دیدار تیم‌های رئال مادرید و تیم دسته سومی آلکورون در چارچوب رقابت‌های جام حذفی اسپانیا با یکدیگر به جنگ لفظی پرداختند. رئال مادرید آن دیدار را با نتیجه 4 بر صفر واگذار کرد.

کد مطلب 975373

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