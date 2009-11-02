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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

137هزار تن شیرخام در چهار محال و بختیاری تولید شد

137هزار تن شیرخام در چهار محال و بختیاری تولید شد

شهرکرد - خبر گزاری مهر: معاون امور دام و پشتیبانی جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری گفت: در شش ماه سال جاری 137 هزار و 400 تن شیر خام در این استان تولید شده است.

برزو هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه تولیدات امسال 137 هزار و 400 تن بوده است، اظهار داشت: این میزان تولید نسبت به دوره مشابه که 136 هزار و 390 تن بوده افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تولید تخم مرغ در این استان هزار و500 تن  تاکنون بوده است، افزود: در دوره مشابه سال گذشته تخم مرغ تولیدی در این استان هزار و88 تن بوده است.

هیبتیان بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون 9 هزار و 828 تن تولید مرغ سفید داشته ایم که نسبت به  دوره مشابه سال گذشته این میزان تولید 9 هزار و 327 تن بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون گوشت قرمز تولید شده 16 هزار و 700 تن بوده است، اذعان داشت: تولید گوشت قرمز نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش روبرو بوده است.

وی خاطر نشان کرد: افزایش کمیت و کاهش در بخش تولیدات محصولات دامی به دلیل خشکسالی اخیر در استان می باشد.

وی یاد آور شد: گوشت قرمز تولیدی در دوره سال گذشته 17 هزار و720 تن بوده است. 

کد مطلب 975387

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