تصویربرداری اپیزود جراحت مجموعه "یک لحظه دیرتر" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه این اپیزود را مهدی کیا نوشته و سعید ابراهیمی‌فر، مریم سلطانی، رضا آحادی، حسین رفیعی، بهاره حسینی و طاهره علایی در آن بازی کردند.

مجموعه تلویزیونی "یک لحظه دیرتر" به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه می‌شود و همزمان با تصویربرداری محمود یارمحمدلو و میثم مولایی تدوین و علیرضا کمالپور صداگذاری را انجام می‌دهد.

داستان اپیزود "جراحت" درباره یک جراح متخصص است که علاوه بر طبابت درگیر فعالیت‌های اقتصادی هم است. تا اینکه او برای عقد قراردادی تصمیم می‌گیرد به سرعت یک عمل جراحی را تمام کند تا خود را به موقع به محل قرار برساند و ...

دیگر عوامل این اپیزود عبارتند از محمد حمزه‌ای دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، پانته‌آ حسنی منشی‌صحنه، مریم امیری عکاس، افشین احمدی مدیر تصویربرداری، پیام حسین سوری طراح صحنه و لباس، احسان رنانسی طراح گریم، داریوش صادق‌پور صدابردار، علیرضا ابراهیم‌آبادی مدیر تولید و سعید قطبی‌زاده ناظر کیفی.