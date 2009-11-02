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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۹

جامعه اسلامی کارمندان:

روز 13 آبان مردم تحت رهبری امام (ره) قدرت عظیم ضداستکباری انقلاب را نشان دادند

روز 13 آبان مردم تحت رهبری امام (ره) قدرت عظیم ضداستکباری انقلاب را نشان دادند

جامعه اسلامی کارمندان به مناسبت یوم الله 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: روز سیزدهم آبان سالگرد روزهای مهمی است که همواره در تاریخ انقلاب اسلامی و خاطره مردم ایران باقی خواهد ماند. 13 آبان روز تبعید امام خمینی (ره)، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است.

در این روز مردم ایران اسلامی تحت رهبری امام خمینی (ره) هیبت قدرت پوشالی آمریکا را شکسته و قدرت عظیم ضد استکباری انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دادند.

جامعه اسلامی کارمندان روز سیزدهم آبان را که یادآور آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و سر دادن شعارهای اصیل انقلاب و نمایش وحدت مردم و تبعیت از مقام معظم رهبری و روز ستیز با استکبار جهانی به ویژه آمریکاست گرامی می دارد و همگام با ملت عزیز ایران و کارمندان شریف در این مراسم شرکت می کند.

کد مطلب 975397

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