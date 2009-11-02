روز 13 آبان مردم تحت رهبری امام (ره) قدرت عظیم ضداستکباری انقلاب را نشان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: روز سیزدهم آبان سالگرد روزهای مهمی است که همواره در تاریخ انقلاب اسلامی و خاطره مردم ایران باقی خواهد ماند. 13 آبان روز تبعید امام خمینی (ره)، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است.

در این روز مردم ایران اسلامی تحت رهبری امام خمینی (ره) هیبت قدرت پوشالی آمریکا را شکسته و قدرت عظیم ضد استکباری انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دادند.

جامعه اسلامی کارمندان روز سیزدهم آبان را که یادآور آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و سر دادن شعارهای اصیل انقلاب و نمایش وحدت مردم و تبعیت از مقام معظم رهبری و روز ستیز با استکبار جهانی به ویژه آمریکاست گرامی می دارد و همگام با ملت عزیز ایران و کارمندان شریف در این مراسم شرکت می کند.