جاری شدن آب در زاینده رود مردم را به وجد آورد/ انتقاد از جریان موقت آب

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، صدای نی از حاشیه زاینده رود، آغاز آواز خوانی زیر پلهای تاریخی، راهپیمایی و استقبال پرشور مردم در پارکهای مجاور زاینده رود اکنون به شهر اصفهان و مردم حیاتی دو چندان داده است اما آنچه ذوق مردم اصفهان از جاری شدن آب در زاینده رود را ناکام کرد این بود که آب تنها برای 24 روز در زاینده رود زنده و جاری است و این مسئله ای است که بر حیات شهر اصفهان تاثیر فراوان دارد.
بندکشیهای طول مسیر زاینده رود که توسط شهرداری اصفهان انجام شده اگر چه بر اساس ماده 36 قانون توزیع عادلانه آب نیز به نوعی تخلف به شمار میرود و علاوه بر آن مرگ زاینده رود را در مواقع خشکسالی به همراه دارد اما طرحی است که مورد توجه و پافشاری مسئولان شهرداری اصفهان است.
یکی از شهروندان که به همراه خانواده خود با وجود هوایی بارانی در حاشیه زاینده رود به جریان آب در زاینده رود مینگریست در گفتگو با مهر در خصوص "جریان آب در این رودخانه و اینکه البته این جریان موقتی است" اظهار داشت: در هر صورت نباید فراموش کرد که حیات اصفهان به این رودخانه وابسته است و در مدت خشکسالی نیز اصفهان از حالت طبیعی خود خارج شده بود.
وی ادامه داد: زاینده رود متعلق به تمام مردم اصفهان، ایران و حتی جهان است که جریان آن میتواند نقش موثری در اقتصاد اصفهان بر عهده داشته باشد و نباید به گونهای اقدام کرد که گویی این رودخانه، رودخانهای فصلی است.
یک جوان اصفهانی نیز در این خصوص با انتقاد از جریان موقتی آب در زاینده رود گفت: باید به گونهای اقدام کرد تا شاهد جریان همیشگی آب در زاینده رود باشیم و حذف همین بندکشیهای بستر زاینده رود خود عامل موثری است چرا که در این صورت آب جاری در زاینده رود با هر حجم اندکی در نهایت به اصفهان و پلهای تاریخی خواهد رسید.
این تقاضاهای شهروندان اصفهانی در حالی است که شهردار اصفهان حذف بندهای زاینده رود را امری موقتی تلقی کرده و معتقد است: این موضوع تنها بر اساس جلسات متعدد با تاکید و امضاء استاندار است که مقرر شده بندهای رودخانه در ناژوان، فردوسی، آذر و پل فلزی گشایش یابد.
سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به بازشدن بند رودخانه در ناژوان تصریح کرد: طبق دستورالعمل، سدهای مذکور به صورت موقتی جهت آبرسانی به کشاورزان شرق اصفهان برای کشت پاییزه بازگشایی شده است.
همچنین مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورتی که بندهاکشیها در زاینده رود به طور کامل حذف، گودی وسط رودخانه نیز به حالت طبیعی خود بازگردد و یک کنترل قانونمند بر روی پمپاژ آب در مناطق بالا دست انجام شود در طول سالهای خشک سالی نیز میتوان شاهد جریان حداقلی حجم آب در زاینده رود بود.
اسفندریار امینی ادامه داد: آنچه به نظر میرسد در این خصوص حتی سازمان آب منطقهای نیز علاقهمند به اختصاص این حجم اندک آب به زاینده رود است که البته با وجود این بندها نمیتوان شاهد جریان آب در زاینده رود بود که متاسفانه شهرداری در این خصوص همکاری لازم را ندارد.
وی از جمله دلایل ایجاد این بندکشیها توسط شهرداری را تامین آب چاههای مورد نیاز شهرداری، ایجا بستر لازم برای قایق سواری در رودخانه و ... دانست و گفت: در هر صورت شهرداری باید در این خصوص چاره اندیشی و طرحی قابل توجه ارائه دهد.
امینی با اشاره به اینکه قرار بود از 12 آبان دریچههای سد باز شود، تصریح کرد: آب جاری شده در سطح زایندهرود در روزهای نخستین در اثر باز شدن این بندها در بالادست، عدم نیاز باغات به آب و عدم پمپاژ آب در آن مناطق بوده است که در نهایت زمینه جاری شدن آب را به همراه داشت.
مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان ادامه اداد: البته در گذشته نیز این حجم آب جاری میشد که به سبب وجود بندها به اصفهان نمیرسید.
امینی همچنین در خصوص این بند کشیها اظهار داشت: بر اساس ماده 36 قانون توزیع عادلانه آب در هر گونه اقدامی که در بالادست زاینده رود انجام و زمینه ایجاد خسارت در مناطق پایین دست را فراهم کند مسئول شناخته میشود و باید این خسارات را جبران کند که متاسفانه اکنون این امر اجرایی نمیشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با توجه به خشکیزمینهای زراعی که نزدیک به دو سال از نعمت آب بی بهره بوده اند و خشکی زمین میتوان پیش بینی کرد که تنها 25 تا 30 درصد از زمینهای زراعی کشاورزان در این مدت 24 روز کشت شود.
در هر صورت انتظار میرود با جاری شدن آب در زاینده رود مسئولان و متولیان امر در سطح استان اصفهان به گونهای چاره اندیشی نمایند تا اصفهان همواره شاهد جریان این رودخانه باشد و بتوان از این نعمت الهی بهترین بهره را برد.
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