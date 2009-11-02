نخستین آموزشگاه فنی و حرفه ای صنعت در استان مرکزی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این آموزشگاه گفت: این آموزشگاه در راستای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و با هدف توسعه آموزشگاه های فنی و حرفه ای در مراکز تولیدی و صنعتی ایجاد شده است.

سیدبهرام نجفی زاده افزود: این آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در شرکت لجور شهر اراک که در صنعت ماشین سازی فعالیت دارد، تاسیس شده است.

وی اظهار داشت: استان مرکزی در ایجاد مراکز جوار و بین کارگاهی در مراکز تولیدی و صنعتی پیشرو بوده و از 103 مرکز جوار و بین کارگاهی صنایع در کشور 11 مرکز در صنایع این استان فعال است.

وی یکی از اهداف مهم آموزش فنی و حرفه ای را تربیت نیروی کار ماهر و متخصص در صنایع عنوان کرد و گفت: نیروی آموزش دیده در ارتقای بهره وری محصولات و تولیدات نقش بسزایی ایفا می کند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی نیز گفت: با حضور گسترده آموزشهای فنی و حرفه ای تحول بسیار خوبی را در بخش آموزشهای علمی و کاربردی در حوزه های مختلف فعالیت اقتصادی داشته ایم که این امر تاثیر مستقیم بر کیفیت تولیدات داشته است.

علیرضا زاوشی با اشاره به اینکه نیروی کار به عنوان یک سرمایه و عامل توسعه است، افزود: با توجه به اهمیت آموزش نیروی انسانی این بخش نیازمند هزینه است که بخش صنعت باید آموزش و ارتقای مهارت نیروی کار را مد نظر قرار دهد.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد شرکت لجور در رشته های آموزشی خدمات آموزشی، جوشکاری و بازرسی جوش، مکانیک، بهداشت و ایمنی، حمل و نقل و صنایع شیمیایی به اجرای دوره های آموزشی می پردازد که بر اساس مجوز می تواند برای سایر مراکز تولیدی و صنعتی و متقاضیان آزاد دوره آموزشی اجرا کند.