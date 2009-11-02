اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، میزبانی مسابقات وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان کشور به تبریز سپرده شد، این رقابتهای وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان کشور (انتخابی تیم ملی) اردیبهشت ماه سال آینده در تبریز برگزار می شود. نفرات برتر این رقابتها به مسابقات جهانی سال 2010 که در کشور لهستان برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.

تیم دوچرخه‌ سواری پتروشیمی تبریز 12 آبان راهی کره جنوبی می‌شود

تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز به منظور شرکت در مسابقه تک مرحله‌ای کره، 12 آبان راهی سئول خواهد شد.

این تیم مرکب از حسین عسگری، قادر میزبانی، مهدی فریدی، حسین جهانبانیان و صمد پورسیفی به سرپرستی کاظم خاتون‌آبادی 12 آبان راهی سئول می ‌شود تا 17 آبان به مصاف حریفان خود برود.

این رقابتها به مسافت 100 کیلومتر در یک مرحله و داخل شهر سئول برگزار می‌ شود.

تیم پتروشیمی تبریز در سال 2009 عنوان نخست جدول رده‌بندی تورهای دوچرخه‌سواری آسیا را از آن خود ساخت.

آذربایجان شرقی با شکست تهران فینالیست هندبال المپیاد ایرانیان شد

رقابتهای نیمه نهایی گروه سوم هندبال آقایان مرحله مقدماتی سومین دوره المپیاد ایرانیان در تبریز برگزار شد و تیمهای آذربایجان شرقی و کردستان به فینال رقابتها راه یافتند.

در دور نیمه نهایی تیم کردستان 31 بر 29 از سد آذربایجان غربی گذشت و یک پای فینال شد و در بازی بعدی تیم آذربایجان شرقی میزبان رقابتها برابر تیم قدرتمند تهران قرار گرفت و در دیداری نزدیک و مهیج 26 بر 24 تیم تهران را از پیش روی برداشت و به فینال راه یافت.

این رقابتها با حضور تیمهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، تهران، قزوین، اردبیل و میزبان رقابتها در سالن ستارخان تبریز با هم به رقابت پرداختند.

دومین برد هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در بسکتبال دسته اول کشور

هفته چهارم لیگ بستکبال دسته اول قهرمانی باشگاه های کشور هفت آبان ماه ادامه یافت و در تبریز تیم هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی میزبان خود نماینده همدان تیم اسد آباد را شکست داد.

نماینده تبریز، هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در هفته چهارم لیگ بستکبال دسته اول قهرمانی باشگاه های کشور 77 بر 69 اسد آباد همدان را از پیش روی برداشت تا دومین برد خود را جشن بگیرد.

نماینده تبریز، هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در هفته سوم میزبان تیم راه و ترابری قم بود که با نتیجه 78 بر 49 شکست را پذیرا شد.

تیم هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در گروه اول این دوره از رقابتها با تیمهای همدان (2 تیم)، آمل، گیلان، کردستان، قم، زنجان و تهران همگروه است و در هفته اول برابر تیم آرارات تهران 71 بر 61 شکست خورد در هفته دوم برابر کوچین آمل دومین شکست خود را تجربه کرد و در بازی سوم خود در زمین همدان تیم هیئت بسکتبال همدان را 59 بر 72 شکست داد تا اولین برد خود را تجربه کند.

تیم دو و میدانی نیمه ماراتن آذربایجان شرقی چهارم کشور شد

رقابتهای دوی نیمه ماراتن قهرمانی کشور به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) هشتم آبان در مشهد مقدس برگزار شد و تیم دوومیدانی نیمه ماراتن آذربایجان شرقی در این دوره از رقابتها با یک مدال طلا به مقام چهارم تیمی دست یافت.

در این دوره از رقابتها حسن شیرقوی دونده میانه ای تیم دوومیدانی نیمه ماراتن آذربایجان شرقی به مدال طلای این دوره از رقابتها دست یافت.

در این دوره از رقابتها حسن شیر قوی ، بهرام آرزویی، یوسف عزیزپور، میر بهرام عزیزی دونده و جلیل شاهمیر مربی و سرپرست همراهی می کردند.

حافظ قهرمان مسابقات فوتسال بناب در رده سنی نوجوانان

مسابقات فوتسال شهرستان بناب در رده سنی نوجوانان با شرکت 24 تیم در سالنهای ورزشی بناب برگزار و سرانجام با قهرمانی تیم مقاومت حافظ خاتمه یافت و تیم آموزشکده سما به مقام دوم دست یافت. در این رقابتها 47 بازی انجام شد و تعداد 260 گل از خط دروازه ها گذشت و تیم های مقاومت و سپاهان با 30 گل زده به عنوان بهترین خط حمله مسابقات معرفی شدند.

تیم رحمت فام قهرمان مسابقات فوتسال بناب در رده سنی بزرگسالان

مسابقات فوتسال شهرستان بناب در رده سنی بزرگسالان با شرکت 50 تیم در سالنهای ورزشی بناب برگزار و سرانجام با قهرمانی تیم رحمت فام خاتمه یافت و تیم ایران خودرو نیز دوم شد. در این رقابتها که 98 بازی انجام شد جمعا تعداد 672 گل از خط دروازه ها گذشت و تیم دانشگاه آزاد اسلامی با 37 گل زده عنوان بهترین خط حمله مسابقات و تیم انصارالمهدی با دریافت 24 گل ضعیف ترین خط دفاع مسابقات را داشتند. همچنین مهدی نصیری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب با 12 گل زده بهترین گل زن مسابقات بود.