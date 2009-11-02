ارائه برنامه های شورای قرآن و عترت به وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داوود رنجبران یکشنبه شب در نشست خبری هفته قرآن و عترت گفت: با توجه به این که این انقلاب یک انقلاب فرهنگی است و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر تحول در علوم انسانی با نگرش قرآنی تاکید کرده اند شورای عالی انقلاب طی مصوبه ای شورایی به نام شواری قرآن و عترت تشکیل داد.

وی افزود: هم اکنون شورای قرآن و عترت با فعالیت و عضویت بیش از 10 ارگان و گروه مختلف شروع به کار کرده و برنامه های مختلفی را تنظیم کرده است.

معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: این برنامه در راستای تغییر نگرش فوق برنامه ای به قرآن در دانشگاه و نفوذ آن در پایان نامه ها و پژوهشها تدوین شده است.