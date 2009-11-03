حمل بار در چهارمحال و بختیاری 50 درصد رشد داشته است

محمدباقر کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: باتوجه به راه اندازی محور چهار خطه لردگان - ایذه حمل بار در این استان 50 درصد رشد داشته است.

وی افزود: بیشترین حمل بار به استانهای خوزستان، اصفهان، ایلام و تهران بوده است.

وی بیان داشت: بیشتر بار حمل شده از این استان سیمان، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی، مواد شیمیایی و فرآورده های نفتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه چهار هزار و 700 دستگاه در ناوگان عمومی این استان مشغول به فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: 12 هزار میلیارد تومان به بخش نوسازی حمل و نقل عمومی کشور اختصاص یافته است که استان به سهم خودش از این میزان سهمیه و بودجه اختصاصی، استفاده می کند.