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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

راه اندازی رشته علوم و معارف نهج البلاغه در دانشکده علوم حدیث

راه اندازی رشته علوم و معارف نهج البلاغه در دانشکده علوم حدیث

معاون آموزشی و تحصلات تکمیلی دانشکده علوم حدیث از تصویب رشته علوم و معارفه نهج البلاغه در مقطع کارشناسی ارشد این دانشکده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حجت با اعلام این مطلب افزود: برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث گرایش نهج البلاغه پس از پنج دوره اجرا از سال 83 تاکنون در دانشکده علوم حدیث از سوی گروه نهج البلاغه مورد بازنگری قرار گرفت.

وی گفت: رشته علوم حدیث گرایش نهج البلاغه در مقطع کارشناسی ارشد پس از بازنگری با عنوان رشته جدید علوم و معارف نهج البلاغه در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم حدیث در ادامه افزود: برنامه آموزشی مقطع دکتری رشته کلام امامیه که توسط گروه آموزشی کلام و عقاید دانشکده به مدیریت دکتر رضا برنجکار طراحی و تدوین شده بود، توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب نهایی رسید.

وی ابراز امیدواری کرد: در صورت اخذ مجوزهای لازم بتوانیم در سال تحصیی آینده در رشته "علوم و معارف نهج البلاغه" دانشجو جذب کنیم.

کد مطلب 975417

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