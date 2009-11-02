مخالف مقاومت هستم/ روند صلح را تایید می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابومازن گفت: انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین همزمان برگزار خواهد شد و تغییر زمان برگزاری آن در راستای امضای توافقنامه آشتی ملی از سوی حماس صورت خواهد گرفت.

خاطرنشان می شود رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تصمیمی یکجانبه و تحریک برانگیز روز 24 ژانویه 2010 را موعد برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرده است.

وی افزود: من در شرایط کنونی با مقاومت مخالف هستم زیرا ما روند صلح را تایید می کنیم اما حماس با این مسئله مخالف است.

ابومازن در بخش دیگر سخنان خود گفت: ما در حال حاضر با تشکیل کشور فلسطین در مرزهای موقت مخالفیم و خواستار کشور مستقلی هستیم که در مرزهای اشغالی 1967 از جمله قدس تشکیل و مشکل آوارگان، شهرک ها و آب ها حل شود.

اظهارات ابومازن در حالی مطرح می شود که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا دو روز پیش و تنها چند ساعت پس از دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ابوظبی با دهن کجی به وی و در راستای جانبداری از رژیم صهیونیستی گفته بود: توقف شهرک سازی هرگز شرط از پیش تعیین شده نبوده و همیشه در چارچوب مذاکرات مطرح شده است و طرف های فلسطینی و اسرائیلی باید هر چه سریعتر بدون شروط از پیش تعیین شده به از سرگیری مذاکرات روی بیاورند.