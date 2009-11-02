به گزارش خبرنگار مهر، گزارش دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، آیین نامه اجرایی بند 26 قانون بودجه مبنی بر اینکه دستگاهها باید گزارش عملکرد خود در حوزه پژوهش را ارائه دهند، تصویب نامه سیاستها و اولویتهای علم و فناوری در بند 26 قانون بودجه و آیین نامه تشکیل کمیسیونهای تخصصی در این جلسه مطرح و بررسی می شود.

آیین نامه کارگروه تخصصی علوم، تحقیقات و فناوری استانها نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

این جلسه با حضور کامران دانشجو وزیر علوم، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، محسن پورسرپرست وزارت آموزش و پرورش، میر کاظمی وزیر نفت، محرابیان وزیر صنایع، خلیلیان وزیر کشاورزی، تقی پور وزیر ارتباطات، وحیدی وزیر دفاع، بهمنی رئیس بانک مرکزی، عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور و نامجو سرپرست وزارت نیرو برگزار می شود.

داوری ادرکانی رئیس فرهنگستان علوم، حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، دکتر قربانی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، علیرضا رهایی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جواد اژه ای، علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دوگانی و ریحانی نماینده مجلس، عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد، باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر مسئولان شرکت کننده در این جلسه هستند.

همچنین برای اولین بار مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این جلسه حضور خواهند داشت.

به گزارش مهر، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور که بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) تشکیل شده است اولین جلسه خود را در سیزدهم اسفند ماه 1383 به ریاست رئیس جمهوری آن روز (سید محمد خاتمی) تشکیل داد.

سومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

اولین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم که دومین جلسه آن به شمار می رفت (اولین جلسه شورا در دولت هشتم برگزار شد) سوم اردیبهشت ماه 85 با حضور دکتر محمود احمدی نژاد - رئیس جمهوری برگزار شد.

سومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز به ریاست احمدی نژاد در 18 مهر ماه 1385 برگزار و در آن مقرر شد دستگاههای اجرایی بخشی از اعتبارات خود را برای اجرای تحقیقات دانشگاهی اختصاص دهند. بر اساس مصوبات این جلسه، شرکتهای دولتی از این پس باید بخشی از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاهها هزینه کنند.

به گزارش مهر، در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هفت وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان های علوم، نمایندگان روسای دانشگاهها، انجمنهای علمی و تعدادی از صاحبنظران بخشهای تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و وظایف دبیرخانه ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.

حسام هزاوه ای مشاور معاون پژوهشی وزارت علوم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید برگزاری این جلسه گفت: منصور کبگانیان دبیر این شورا اقدامات لازم برای برگزاری این جلسه را انجام داده است و این جلسه فردا سه شنبه برگزار خواهد شد.