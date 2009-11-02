اجرای نمایشی موزیکال از رمان دکتروف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیتی گاید مگزین، موسیقی این نمایش که در تئاتر نیل سایمون در برادوی از روی رمان پرفروش "رگتایم" اجرا می‌شود توسط استفان فلاهرتی نوشته شده ‌است.

رمان رگتایم که دکتروف آن را در سال 1975 به تحریر درآورده بیشتر درباره مجموعه وقایعی است که از سال 1900 تا 1917 یعنی مقارن با جنگ جهانی اول در ایالات متحده می‌گذرد و حکایت خانواده‌ها و جامعه‌ای است که در آن دوران زندگی می‌کردند. نویسنده در این رمان سعی کرده در چارچوب شخصیتها، اندیشه‌های مهم در تاریخ این کشور را به تصویر بکشد.

مجله تایم رمان "رگتایم" را جزو 100 رمان برتر انگلیسی‌زبان بین سالهای 1923 تا 2005 دانسته‌ است.

ادگار لورنس دکتروف متولد سال 1931 از نویسندگان برجسته آمریکا و کاندیدای جایزه نوبل ادبیات سال 2009 است. وی استاد دانشگاه نیویورک سیتی و از نویسندگان اجتماعی آن کشور محسوب می‌شود.

دکتروف از جمله منتقدان جورج بوش رئیس‌ جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در زمان زمامداری وی بود و همواره مخالفت خود را با اعمال و افکار او به روشنی بیان می‌کرد.

در ایران دکتروف را با رمان رگتایم که به وسیله نجف دریابندری به فارسی ترجمه شده و نیز با مقدمه‌ای که این نویسنده بر یکی از آثار رضا براهنی نوشته می‌شناسند.