جزئیات پروژه سینمایی زندگی حضرت محمد (ص) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد بری آزبورن یکی از تهیهکنندگان سهگانههای پرفروش و بسیار موفق "ارباب حلقهها" و "ماتریکس" درباره تولید فیلم زندگی پیامبر اسلام با مشارکت قطریها گفت: پیامبر اسلام شخصیتی بسیار هوشمند و تاثیرگذار و پیامآور یک دین جدید بود و نام او در اسلام همواره بر صلح و آشتی تاکید میکند.
هنوز کارگردان و بازیگران این پروژه 150 میلیون دلاری مشخص نشدهاند، اما روند تولید فیلم آغاز شده و شیخ یوسف القرضاوی روحانی قطری و رئیس اتحادیه علمای مسلمین جهان مشاور فنی و مذهبی پروژه خواهد بود. ضمن اینکه شرکت رسانهای النور در تولید فیلم و تامین هزینه 150 میلیون دلاری آن همکاری میکند.
فیلم زندگی پیامبر اسلام به زبان انگلیسی ساخته میشود و یکی از بزرگترین چالشهای سازندگان آن ممنوعیت نمایش چهره حضرت محمد و خاندان او روی پرده سینما است. به همین دلیل فیلم بر اساس رویدادهای زندگی پیامبر اسلام و تاثیر او بر زندگی چهرههای صدر اسلام بنا خواهد شد و ماجراهای پیش از تولد تا هنگام رحلت حضرت محمد (ص) را دربر میگیرد.
خبر تولید فیلمی بر اساس زندگی پیامبر اسلام در حاشیه مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم ترایبکا دوحه در قطر اعلام شد. در این مراسم با حضور رابرت دنیرو مستند "تیم قطر" ساخته لیز مرمین جایزه فیلم برگزیده تماشاگران را از آن خود کرد و نجوی نجار فیلمساز فلسطینی با "انارها و مر" فیلمساز برگزیده جهان عرب شناخته شد.
مهمترین فیلمی که در تاریخ سینما بر اساس زندگی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد (ص) تولید شده به سال 1976 بازمیگردد که مصطفی عقاد فیلم سینمایی "محمد رسول الله" را با بازی آنتونی کوئین در نقش حمزه عموی پیامبر کارگردانی کرد. این فیلم 10 میلیون دلاری نامزدی اسکار بهترین موسیقی متن را برای موریس ژار به ارمغان آورد.
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