راهنمای جیبی حقوق فرهنگی کودکان در انگلستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، در این کتاب راهنما که به نام "نگاهی کوتاه به حقوق فرهنگی" منتشر شده بیست پرسش اساسی و مهم مطرح شده که پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان پیش از این که به آفرینش در زمینه فرهنگ و هنر کودکان دست بزنند باید به آنها پاسخ دهند.

در این کتاب تلاش شده تا پایه و اساس اهمیت دستیابی کودکان و نوجوانان به حقوق فرهنگی آنها شرح داده شود و دست اندرکاران فرهنگ، هنر و آموزش کودکان با این حقوق آشنا شوند.

آخرین سیاست‌گذاریها و نوآوریها در زمینه‌های فرهنگ و هنر کودکان هم در کتاب قرار داده شده تا سازمانها و افراد دست‌اندرکار امور فرهنگی، هنری و آموزشی کودکان با در نظر گرفتن آنها تجربه های فرهنگی پرارزشی را برای کودکان تدارک ببینند.

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