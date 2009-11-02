علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: سینما "ملت" تهران که پیش از این یک سالن نمایش با ظرفیت هزار صندلی داشت، با گذ شت چهل سال از 15 شهریورماه امسال با حمایت، نظارت و مشارکت موسسه سینماشهر در مرحله ساخت و ساز قرار گرفت و تا اواخر امسال و همزمان با اکران نوروزی وارد ناوگان نمایشی کشور می‌شود.

وی افزود: این سینما که پیش از این به دلیل فرسودگی زیاد و تجهیزات صوتی و تصویری قدیمی بلااستفاده شده بود بعد از عملیات بازسازی با سه سالن نمایش مجزا و بسیار مدرن و زیبا با ظرفیت 500، 600 و هزار صندلی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

سرتیپی با اشاره به اینکه دو سالن این سینما به سیستم صوتی دالبی دیجیتال مجهز خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه در جنوب شرق تهران نسبت به جمعیت سینما کم داریم، اکران همزمان سه فیلم در این سینمای بدون شک مورد توجه مخاطبان قرار خواهد گرفت.

وی یادآورشد: این سینما موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی دارد به طوری که به تازگی ایستگاه متروی شهدا نیز در این منطقه و در نزدیکی سینما بهره برداری شده و عبور و مرور شهروندان و سینما دوستان را راحت خواهد کرد.

از جمله اقداماتی که جهت بازسازی اساسی این سینما انجام خواهد گرفت می‌توان به ساخت آپاراتخانه و خرید آپارات، خرید و نصب صندلی‌های جدید برای سه سالن، اصلاح و بازسازی آکوستیک و سن سالن‌های نمایش، نصب سیستم گرمایش و سرمایش، رنگ‌آمیزی کامل سینما، تعویض و نصب پرده و آپارات، تعویض درهای ورودی و خروجی، بازسازی اساسی پشت بام و گیشه سینما، ساخت بوفه های جدید، بازسازی اساسی سرویس های بهداشتی، بازسازی سکوهای بالکن‌های مربوطه، استاندارد نمودن آن‌ها، نصب تابلوهای اکران، بازسازی و اصلاح دیوار راهروهای ورودی و خروجی و .... اشاره کرد.

