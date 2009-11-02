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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

سرتیپی در گفتگو با مهر:

سینما "ملت" با سه سالن مدرن برای اکران نوروزی بهره‌برداری می‌شود

سینما "ملت" با سه سالن مدرن برای اکران نوروزی بهره‌برداری می‌شود

نماینده مالکان سینما ملت از بهره برداری این سالن که هم اکنون مراحل بازسازی اساسی خود را طی می‌کند، در اواخر امسال خبر داد.

علی سرتیپی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: سینما "ملت" تهران که پیش از این یک سالن نمایش با ظرفیت هزار صندلی داشت، با گذ شت چهل سال از 15 شهریورماه امسال با حمایت، نظارت و مشارکت موسسه سینماشهر در مرحله ساخت و ساز قرار گرفت و تا اواخر امسال و همزمان با اکران نوروزی وارد ناوگان نمایشی کشور می‌شود.

وی افزود: این سینما که پیش از این به دلیل فرسودگی زیاد و تجهیزات صوتی و تصویری قدیمی بلااستفاده شده بود بعد از عملیات بازسازی با سه سالن نمایش مجزا و بسیار مدرن و زیبا با ظرفیت 500، 600 و هزار صندلی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

سرتیپی با اشاره به اینکه دو سالن این سینما به سیستم صوتی دالبی دیجیتال مجهز خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه در جنوب شرق تهران نسبت به جمعیت سینما کم داریم، اکران همزمان سه فیلم در این سینمای بدون شک مورد توجه مخاطبان قرار خواهد گرفت.

وی یادآورشد: این سینما موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی دارد به طوری که به تازگی ایستگاه متروی شهدا نیز در این منطقه و در نزدیکی سینما بهره برداری شده و عبور و مرور شهروندان و سینما دوستان را راحت خواهد کرد. 

از جمله اقداماتی که جهت بازسازی اساسی این سینما انجام خواهد گرفت می‌توان به ساخت آپاراتخانه و خرید آپارات، خرید و نصب صندلی‌های جدید برای سه سالن، اصلاح و بازسازی آکوستیک و سن سالن‌های نمایش، نصب سیستم گرمایش و سرمایش، رنگ‌آمیزی کامل سینما، تعویض و نصب پرده و آپارات، تعویض درهای ورودی و خروجی، بازسازی اساسی پشت بام و گیشه سینما، ساخت بوفه های جدید، بازسازی اساسی سرویس های بهداشتی، بازسازی سکوهای بالکن‌های مربوطه، استاندارد نمودن آن‌ها، نصب تابلوهای اکران، بازسازی و اصلاح دیوار راهروهای ورودی و خروجی و .... اشاره کرد.

کد مطلب 975449

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