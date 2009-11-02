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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۵

کلیات لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تصویب شد

کلیات لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای تسهیل در اجرای سیاستهای اصل 44 در جلسه امروز دوشنبه کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور معاون وزیر اقتصاد و دارایی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و نمایندگان دیوان محاسبات کشور برگزار شد کلیات این لایحه تصویب و بررسی جزئیات به جلسه بعدی موکول شد.

براساس این گزارش، این لایحه با هدف ابزارسازی جدید برای بازار سرمایه و تامین نیازهای نهادهای جدید در این حوزه به تصویب رسید.

تسهیل ورود سرمایه گذار به بازار بورس، ایجاد ابزارها و نهادهای مشخص درحوزه سرمایه گذاری، تعدیل ریسک پذیری در حوزه سرمایه گذاری و افزایش بازار تقاضا از دیگر اهداف تصویب این لایحه در جلسه کمیسیون ویژه اصل 44 بود.  

براساس این لایحه، صندوقهایی زیر نظر کارگزاران بورس فعال می شوند که هویت حقوقی مستقل در بازار سرمایه دارند.

بر این اساس، شرکتهایی که کالاهای آنان در بورس داخلی و خارجی پذیرفته می شود از 10 درصد معافیت مالیات بر درآمد، شرکت هایی که کالاهای آنان در بازارهای خارج از کشور معامله می شود از پنج درصد معافیت مالیات بر درآمد و شرکتهای دولتی که در بورس داخل و خارج و بازارهای جهانی معامله می کنند معادل دو برابر 20 درصد سهام شناور آزاد خود مشمول معافیت مالیات بر درآمد می شوند.

کد مطلب 975451

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