اختلاف شدید نتانیاهو و باراک درباره مذاکره ایران و غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی معتقد است مذاکرات هسته ای 1+5 با ایران علاوه بر ارائه مهلتی یکساله به تهران، به برنامه غنی سازی این کشور مشروعیت می بخشد.

ایهود باراک خواستار توقف کلی برنامه غنی سازی اورانیوم ایران است.

این در حالیست که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر کابینه رژیم صهیونیستی از مذاکرات هسته ای 1+5 با ایران حمایت کرده است.

بر این اساس منابع نزدیک به نتانیاهو اعلام کرده اند که مذاکرات اخیر، گامی مثبت است.

از سوی دیگر منابع آگاه اعلام کرده اند که موضوع ایران بر روی میز مذاکرات هفته آینده نتانیاهو با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا قرار دارد.