"ساکرامنتو کینگز" حریف سه شنبه یاران حامد حدادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "یو اس ای تودی"، "عمری کاسپی" نخستین بازیکن تاریخ اسراییل است که در رقابت‌های NBA بازی می کند و این در حالی است که حدادی هم نخستین ایرانی رقابت‌های بسکتبال حرفه‌ای آمریکا به حساب می آید.

تیم‌های ساکرامنتو کینگز و ممفیس گریزلیز بامداد سه شنبه با یکدیگر بازی دارند و احتمال رویارویی این دو بازیکن با یکدیگر زیاد است.

حدادی در گفتگو با سایت FanHouse اظهار داشت: این فقط ورزش است. من نمی دانم بین دو کشور چه اتفاقی می افتد و اهمیتی به آن نمی دهم. من فقط کارم را انجام می دهم.

تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز امروز در دیدار با ناگتس با نتیجه 123 - 133 شکست خورد. حدادی در این دیدار سه دقیقه در زمین حضور پیدا کرد.