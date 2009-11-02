  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۹

در رقابتهای NBA /

"ساکرامنتو کینگز" حریف سه شنبه یاران حامد حدادی

"ساکرامنتو کینگز" حریف سه شنبه یاران حامد حدادی

دیدار تیم‌های "ساکرامنتو کینگز" و "ممفیس گریزلیز" در چارچوب رقابت‌های NBA بامداد سه شنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "یو اس ای تودی"، "عمری کاسپی" نخستین بازیکن تاریخ اسراییل است که در رقابت‌های NBA بازی می کند و این در حالی است که حدادی هم نخستین ایرانی رقابت‌های بسکتبال حرفه‌ای آمریکا به حساب می آید.

تیم‌های ساکرامنتو کینگز و ممفیس گریزلیز بامداد سه شنبه با یکدیگر بازی دارند و احتمال رویارویی این دو بازیکن با یکدیگر زیاد است.

حدادی در گفتگو با سایت FanHouse اظهار داشت: این فقط ورزش است. من نمی دانم بین دو کشور چه اتفاقی می افتد و اهمیتی به آن نمی دهم. من فقط کارم را انجام می دهم.

تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز امروز در دیدار با ناگتس با نتیجه  123 - 133 شکست خورد. حدادی در این دیدار سه دقیقه در زمین حضور پیدا کرد.

کد مطلب 975455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها