موتمن: "صداها" از اکران نامناسب ضربه خورد

به گزارش خبرنگار مهر، درابتدای این نشست علی واجد سمیعی تهیهکننده "صداها " گفت: زمانی فیلمنامه "صداها "را به بنیاد فارابی بردیم این نهاد موافقت خود را برای حمایت از این اثر اعلام کرد اما چندی بعد و زمانی که ما فیلمبرداری را با حضور بازیگران مطرح سینما آغاز کرده بودیم، فارابی اعلام کرد که از "صداها " حمایت نمیکند. ما به دلیل علاقه زیادی که به ساخت این اثر داشتیم با مشکلات فراوان و بدون هیچ حمایتی "صداها " را به پایان رساندیم ،زیرا به موفقیت آن در جلب مخاطب بسیار امیدوار بودیم.
وی افزود: اگر سینماها ازمصوبه شورای صنفی تبعیت میکردند و این فیلم درچنین شرایطی و به صورت تک سانسی اکران نمیشد با توجه به حضور بازیگرانی مثل رضا کیانیان، رویا نونهالی و آتیلا پسیانی و بیان مسائل اجتماعی به شیوهای غیرمتعارف حتما در جذب مخاطب موفقیت بیشتری کسب میکرد و با بازگشت سرمایه همراه بود.
در ادامه فرزاد موتمن کارگردان "صداها " گفت: فیلمهایی را که براساس فیلمنامههای سعید عقیقی میسازم بسیار دوست دارم زیرا تفاوت آشکاری درنوع نگارش وی و وجود دارد و نکتهها و ویژگیهای این سبک از نگارش، انرژی و اشتیاق خاصی به من میدهد و همکاری ما از سالهای دور بر اساس برخی توافق نظرها شکل گرفت.
وی افزود: "صداها " با روایتی خاص میان راههای نو وکهنه رفت و آمد میکند ،کلیشه است اما کلیشه را میشکند، با قاعده است اما قاعده را کنار میگذارد و در آخر بیننده را با وجود آگاهی کامل از قصه با دریغی همراه میکند. متاسفانه این فیلم از اکران نامناسب ضربه خورد و از اقبال خوبی برخوردار نشد. این فیلم به صورت کاملا مستقل و با کمک منیژه حکمت و علی واجدسمیعی ساخته شد.
رویا نونهالی بازیگر "صداها" درباره این فیلم گفت: همیشه برای انتخاب نقش حساسیتهایی دارم. فکر میکنم هر بازیگری به جای من بود این نقش را میپذیرفت. این نقش عرصه ظریفی را برای بازیگر فراهم میکرد تا روحیات شخصیت را در شرایط متفاوت به نمایش گذاشته و از این طریق ارتباطی موثر را با مخاطبان برقرار کند، از حضور در "صداها" و همکاری با فرزاد موتمن و نتیجه کار بسیار خوشحال و راضی هستم.
سعید عقیقی نویسنده این فیلم به برخی مشکلات سینما اشاره کرد و افزود: متاسفانه تقسیمبندی غیر عادلانه ای در نحوه تخصیص بودجه و اکران فیلمها در سینمای ایران شکل گرفته است. عدهای به راحتی با در اختیار گرفتن بودجههای کلان اقدام به ساخت فیلمهای بیمحتوا میکنند و عدهای به دلیل محدودیتهای مختلف از ساختن آثار ارزشمند که به فرهنگ جامعه کمک میکند باز مانده و یا در صورت ساخت گرفتار برخی مسائل حاکم بر سینما شده و با اکران های نامناسب مواجه میشوند.
وی در پایان گفت: "صداها" فیلمی است که برخلاف مکانیزم ذهن مخاطب حرکت میکند و اندیشیدن به شیوهای متفاوت را به وی میآموزد. سینمای ایران باید ریسک کند تا در دام تکرار گرفتار نشود، مهمترین وظیفه کارگردانان و نویسندگان ارائه فرمهای نوین و تاثیرگذار به مخاطب است. امیدواریم هر روز شاهد تکامل و تعالی سینمای ایران و فرهنگ این رسانه باشیم.
نظر شما