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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۸

سرهنگ روشنی:

6 درصد تصادفات کشور ناشی از نقص فنی خودرو است

6 درصد تصادفات کشور ناشی از نقص فنی خودرو است

معاون آموزش پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ علت 6 درصد تصادفات کشور را ناشی از نقص فنی خودرو ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا روشنی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی فرماندهان مناطق 22 گانه پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در محل ستاد معاینه فنی تهران گفت: اگر بخواهیم آمارها را مو شکافانه تر بررسی کنیم بسیاری از عوامل اصلی وقوع تصادفات کشور ناشی از نقص فنی خودروها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال عدم توجه به جلو که علت اصلی درصد زیادی از تصادفات را تشکیل می دهد به نقص فنی در ترمز و یا غیر استاندارد بودن سیستم ترمزها مربوط می شود.

سرهنگ روشنی اظهارداشت: متاسفانه با وجود تاکید قوانین درباره ضرورت سخت گیری پلیس در مقابل موارد فنی خودروها اما این قوانین از سوی دست اندرکاران امر جدی گرفته نمی شود.

کد مطلب 975458

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