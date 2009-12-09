30 درصد نانها به ضایعات تبدیل می شود/ خرید بیش از اندازه نان توسط مردم

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کاشت گونه های مختلف گندم به دلیل عدم آگاهی کشاورزان، استاندارد نبودن فضای فیزیکی نانوایی ها، بالا بودن دستمزد کارگران، آگاهی نداشتن نانوایان در عمل آوری خمیر، عادت مردم به تازه خوری نان و نگهداری در جاهای گرم و مرطوب از مواردی است که هر یک به تنهایی این مشکل را تشدید می کند.

از آنجا که نان عمده‌ ترین گروه غذایی در تامین انرژی و پروتئین دریافتی روزانه مردم کشور و به تبع آن استان به شمار می رود و نیز مصرف نان 40 درصد انرژی دریافتی روزانه را تامین می ‌کند در کنار بار هزینه اضافی که ضایعات نان بر دوش دولت تحمیل می کند ضرورت رفع مشکلات این بخش دو چندان به نظر می آید.

صنعتی شدن بهترین راه حل کاهش ضایعات نان است

کارشناس پژوهشکده نان و غله آذربایجان غربی به خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: تولید صنعتی نان بهترین راه حل کاهش ضایعات این محصول است و دستگاه های مکانیزه تولید نان مشکلات به وجود آمده ناشی از عدم تخمیر، یکدست نبودن و عرضه در مواقع مشخص را از بین می برد که این امر باعث در دسترس بودن نان برای مردم در سوپرمارکتها با تاریخ تولید و انقضای مشخص و در بسته بندی مناسب خواهد شد.

شهرزاد رستم زاده استفاده از بذر نامناسب در کاشت، وجود ناخالصی خسارات ناشی از آفات و بیماری، برداشت نکردن به موقع، نبود ناوگان حمل و نقل مناسب، استراحت ندادن به آرد، نگهداری آرد در شرایط نامناسب، عدم مهارت خبازان در شناخت آرد و طبخ نان را از جمله عوامل موثر در به وجود آمدن ضایعات نان عنوان کرد.

رستم زاده تعداد نانوایی های سطح استان را سه هزار و 200 نانوایی عنوان و خاطرنشان کرد: طرح آموزش نانوایان استان در مرحله آماده سازی به منظور تولید بهتر نان و کاهش ضایعات در صورت مواجه شدن با آرد کم کیفیت و عمل آوری و طبخ با شیوه های مناسب است.

وی در ادامه با انتقاد از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات برای انجام نظارت بر فاکتورهای تاثیر گذار در خرید، ذخیره سازی گندم و کیفیت آرد و نمونه نانهای ارسالی از نانوایی های شهرستانهای استان، بیان داشت: کمبود ناوگان حمل و نقل نیز از دیگر مشکلات این بخش است که در راستای افزایش نظارتها و کنترلهای لازم برای تولید با کیفیت و عرضه مناسب نان باید رفع شوند.

وی از درجه بندی کارخانه های تولید آرد آذربایجان غربی خبر داد و افزود: هم اکنون 16 کارخانه تولید آرد تحت پوشش شرکت غله و خدمات بازرگانی استان فعالیت می کنند که این کارخانجات از درجه یک تا سه درجه بندی شده اند.

کارشناس پژوهشکده غله و نان آذربایجان غربی همچنین از اجرای طرح غنی سازی آرد توسط آهن و اسید فولیک برای جبران کم خونی در برخی کارخانجات خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از درجه بندی افزایش کیفیت آرد تولیدی و تشویق کارخانجات برای اصلاح وضعیت فیزیکی و سیلو سازی در جوار واحد تولید آرد است.

دبیر تعزیرات آرد و نان شهرستان ارومیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کیفیت در پخت نان یکی از دغدغه های جدی دولت و خواست مردم است، گفت: متاسفانه در حال حاضر با وجود اصلاح ساختار فیزیکی نانوایی ها و انجام نظارتهای کنترلی شاهد ضایعات جبران ناپذیر به جامعه هستیم.

امیر شجاع زاده با اشاره به اینکه به علت کمی ماندگاری و پخت نامرغوب نان بخش زیادی از آن دورریز می شود، افزود: دورریز ضایعات نان در واقع سرمایه های کشور است که به صورت یارانه ای دولت برای آن هزینه های زیادی می کند.

وی اظهار داشت: در راستای دسترسی مردم به نان در بین نانوایی های شهر ارومیه 110 نانوایی دو شیفته و 75 واحد در شیفت بعد از ظهر اقدام به پخت نان می کنند.

شجاع زاده با اشاره به برخی مشکلات فیزیکی در نانوایی ها از جمله نبود دید از بیرون به داخل، مجزا نبودن سرویس بهداشتی و اتاق استراحت و انبار آرد در بخی نانوایی ها گفت: تا کنون 90 درصد نانوایی ها اصلاح ساختار شده اند که امیدواریم با حمایت بانکها به زودی تمام نانوایی ها ساختار فیزیکی خود را اصلاح و واحدهای تعطیل شده مجوز فعالیت دریافت کنند.

رئیس اتحادیه نانوایان آذربایجان غربی به مهر با اشاره به اینکه نانوایی های یارانه دار باید دارای کارت باشند تا پروانه فعالیت دریافت کنند، گفت: با توجه به اینکه یکی از عوامل ایجاد ضایعات مهارت نداشتن نانوایان است دوره های کسب مهارت و حرفه آموزی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان برگزار و با نانوایان کارت مهارت صادر شده است.

عزیز عسگر اوغلو افزود: نانهایی که از سوپرمارکتها و یا به طور کلی از سایر مراکز فروش نان غیر از نانوایی خریداری می شود ضایعات بیشتری را ایجاد می کنند که این امر به دلیل ماندن نان در هر یک از این مراکز به مدت طولانی و نیز بسته بندی نامناسب نانهای عرضه شده در میزان ضایعات نان موثر است.

وی خرید ضایعات نان به قیمتهای مناسب از سوی نمکی ها را یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش میزان ضایعات عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا خانوارها نیز در مصرف بهینه نان دقت چندانی به عمل نمی آورند و این امر باعث افزایش ضایعات می شود.

مردم ایران در زمینه مصرف نان رتبه اول را در سطح جهان دارند و این موضوع سئوالاتی را ایجاد می کند که آیا قرار داشتن ایران در رتبه نخست مصرف نان در جهان نشانه خوبی است؟ تا چه حد می توان از اتلاف نان جلوگیری کرد؟ آیا بالا بردن کیفیت نان می تواند در جلوگیری اتلاف نان موثر باشد؟ که پاسخگویی به این سئوالات و رفع مشکلات موجود نیاز به همت مردم و نظارت و برنامه ریزی مسئولان دارد.