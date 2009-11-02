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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

کنگانی:

مهدی ثابتی داروزه بان شاهین بوشهر می شود

مهدی ثابتی داروزه بان شاهین بوشهر می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شاهین پارس جنوبی بوشهر از پیوستن مهدی ثابتی دراوزه بان تیم تراکتورسازی تبریز به شاهین در نیم فصل بازیها خبر داد.

حسینی کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با مسئولان تیم تراکتورسازی تبریز در زمینه به خدمت گرفتن مهدی ثابتی درواز‌بان این تیم مذاکره کرده‌ایم و امید است با حسن نیت دو طرف به زودی این انتقال صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: داروزه بانان شاهین طی هفته های اخیر بالاتر از سطح خود در بازیهای لیگ برتر حضور پیدا کرده اند که جهت تقویت آنان و تیم، ثابتی جذب خواهد شد.

مدیرعامل شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: تجربیات ارزنده مهدی ثابتی با بازی در چندین تیم لیگ برتر قطعا برای شاهین مثمر ثمر خواهد بود.

حسینی کنگانی در خصوص جذب بازیکنان در پستهای دیگر نیز گفت: به دنبال جذب چند بازیکن برجسته هستیم که به دلیل اینکه در حال مذاکره هستیم و قطعی نشده، نام این بازیکنان را ذکر نمی کنم. 

وی در ارتباط دعوت عبدالله کرمی به تیم ملی گفت: کرمی به تیم ملی دعوت شده است و مدارک وی برای گرفتن روادید نیز به فدراسیون ارسال شده است.

کد مطلب 975465

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