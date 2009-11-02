مهدی ثابتی داروزه بان شاهین بوشهر می شود

حسینی کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با مسئولان تیم تراکتورسازی تبریز در زمینه به خدمت گرفتن مهدی ثابتی درواز‌بان این تیم مذاکره کرده‌ایم و امید است با حسن نیت دو طرف به زودی این انتقال صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: داروزه بانان شاهین طی هفته های اخیر بالاتر از سطح خود در بازیهای لیگ برتر حضور پیدا کرده اند که جهت تقویت آنان و تیم، ثابتی جذب خواهد شد.

مدیرعامل شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: تجربیات ارزنده مهدی ثابتی با بازی در چندین تیم لیگ برتر قطعا برای شاهین مثمر ثمر خواهد بود.

حسینی کنگانی در خصوص جذب بازیکنان در پستهای دیگر نیز گفت: به دنبال جذب چند بازیکن برجسته هستیم که به دلیل اینکه در حال مذاکره هستیم و قطعی نشده، نام این بازیکنان را ذکر نمی کنم.

وی در ارتباط دعوت عبدالله کرمی به تیم ملی گفت: کرمی به تیم ملی دعوت شده است و مدارک وی برای گرفتن روادید نیز به فدراسیون ارسال شده است.