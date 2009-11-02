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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۸

سازمان بسیج مهندسین:

ثمره 13 آبان خروج لیبرالها و ملی گراها از حاکمیت بود

ثمره 13 آبان خروج لیبرالها و ملی گراها از حاکمیت بود

سازمان بسیج مهندسین در بیانه ای به مناسبت 13 آبان دستاوردهای تسخیر لانه جاسوسی را هویت بخشی به جنبش دانشجویان مسلمان، اثبات جاسوس خانه بودن سفارت آمریکا و خروج لیبرالها و ملی گراها از حاکمیت برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: ظهور انقلاب اسلامی پدیده ای بود که معادلات شرق و غرب را در تصاحب جهان به هم ریخت و موجب نوزایی و ظهور پدیده ای شد که اثرات آن همچنان استکبار را می آزارد.

13 آبان یکی از روزهای مذکور است. فتح لانه جاسوسی آمریکا نماد تقابل استضعاف و استکبار بود که بسان الگویی در قلب ملتهای جهان ریشه دواند و پس از آن منافع آمریکا در بسیاری از کشورهای جهان مورد تهدید قرار گرفت. فاتح لانه فساد آمریکا اکثرا دانشجویان رشته های فنی و مهندسی بودند که پیشتازی آنان در پیمودن راه انقلاب اسلامی زبان زد و ستودنی است.

 فتح لانه جاسوسی از جهت فیزیکی ارزش نداشت آنچه فتح لانه جاسوسی را به امری فرا ملی ونمادین مبدل کرد، تایید حضرت امام (ره) و استمرار گرامیداشت آن توسط رهپویان انقلاب اسلامی بود. امروز پس از سی سال از آن واقعه بیاد ماندنی، طراوت و تازگی مبارزه در ملت ما موج می زند و نسل انقلابی امروز کشور آماده اند همانند جوانان دیروز خطوط استکبار را در هم بشکنند و مسئولیت پذیری خود در پیمودن قله های افتخار و استقلال را به ظهور برسانند. فتح لانه جاسوسی سه دستاورد بزرگ را توامان به همراه آورد که هر کدام از آنان برای پیمودن ادامه راه انقلاب اسلامی ضروری بود:

1- جنبش دانشجویی مسلمان به هویت رسید و شاکله استکبار ستیزانه خود را تثبیت و ماندگار ساخت.
2- ژاندارمی رژیم پلهوی در منطقه و جاسوس خانه بودن سفارت آمریکا در ایران به اثبات رسید.
3- لیبرالها و ملی گراها از حاکمیت خارج شدند و این خروج موجب سرور حضرت امام (ره) و بالندگی انقلاب اسلامی شد.

بنابراین لازم است تسخیر لانه جاسوسی و پیامدهای آن از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل نسل امروز قرار گیرد و چرایی انقلاب دوم برای رویش های انقلاب اسلامی تبیین گردد.

علاوه بر فتح لانه جاسوسی، تبعید حضرت امام خمینی (ره) و شهادت دانش آموزان در این روز هر کدام نشانه دیگری از وجود استکبار در این کشور و لزوم مبارزه دائمی با آن را گوشزد می نماید.

مهندسین بسیجی ضمن گرامی داشتن این روز بر این باورند که حفظ وحدت، محوریت ولایت فقیه و تقویت روحیه استکبارستیزی دو مطالبه حضرت امام (ره) است که باید دراین روز به ظهور و بروز برسد و همگان در پیمودن راه آن عزیز سفر کرده لحظه ای به خود تردید راه ندهند.

کد مطلب 975466

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