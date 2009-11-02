ثمره 13 آبان خروج لیبرالها و ملی گراها از حاکمیت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: ظهور انقلاب اسلامی پدیده ای بود که معادلات شرق و غرب را در تصاحب جهان به هم ریخت و موجب نوزایی و ظهور پدیده ای شد که اثرات آن همچنان استکبار را می آزارد.

13 آبان یکی از روزهای مذکور است. فتح لانه جاسوسی آمریکا نماد تقابل استضعاف و استکبار بود که بسان الگویی در قلب ملتهای جهان ریشه دواند و پس از آن منافع آمریکا در بسیاری از کشورهای جهان مورد تهدید قرار گرفت. فاتح لانه فساد آمریکا اکثرا دانشجویان رشته های فنی و مهندسی بودند که پیشتازی آنان در پیمودن راه انقلاب اسلامی زبان زد و ستودنی است.

فتح لانه جاسوسی از جهت فیزیکی ارزش نداشت آنچه فتح لانه جاسوسی را به امری فرا ملی ونمادین مبدل کرد، تایید حضرت امام (ره) و استمرار گرامیداشت آن توسط رهپویان انقلاب اسلامی بود. امروز پس از سی سال از آن واقعه بیاد ماندنی، طراوت و تازگی مبارزه در ملت ما موج می زند و نسل انقلابی امروز کشور آماده اند همانند جوانان دیروز خطوط استکبار را در هم بشکنند و مسئولیت پذیری خود در پیمودن قله های افتخار و استقلال را به ظهور برسانند. فتح لانه جاسوسی سه دستاورد بزرگ را توامان به همراه آورد که هر کدام از آنان برای پیمودن ادامه راه انقلاب اسلامی ضروری بود:

1- جنبش دانشجویی مسلمان به هویت رسید و شاکله استکبار ستیزانه خود را تثبیت و ماندگار ساخت.

2- ژاندارمی رژیم پلهوی در منطقه و جاسوس خانه بودن سفارت آمریکا در ایران به اثبات رسید.

3- لیبرالها و ملی گراها از حاکمیت خارج شدند و این خروج موجب سرور حضرت امام (ره) و بالندگی انقلاب اسلامی شد.

بنابراین لازم است تسخیر لانه جاسوسی و پیامدهای آن از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل نسل امروز قرار گیرد و چرایی انقلاب دوم برای رویش های انقلاب اسلامی تبیین گردد.

علاوه بر فتح لانه جاسوسی، تبعید حضرت امام خمینی (ره) و شهادت دانش آموزان در این روز هر کدام نشانه دیگری از وجود استکبار در این کشور و لزوم مبارزه دائمی با آن را گوشزد می نماید.

مهندسین بسیجی ضمن گرامی داشتن این روز بر این باورند که حفظ وحدت، محوریت ولایت فقیه و تقویت روحیه استکبارستیزی دو مطالبه حضرت امام (ره) است که باید دراین روز به ظهور و بروز برسد و همگان در پیمودن راه آن عزیز سفر کرده لحظه ای به خود تردید راه ندهند.