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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

صداگذاری "حوالی اتوبان" ادامه دارد

صداگذاری "حوالی اتوبان" ادامه دارد

صداگذاری فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" به کارگردانی سیاوش اسعدی ادامه دارد و این فیلم یک ماه دیگر آماده نمایش می‌شود.

اسعدی به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری ادامه دارد و فیلم یک ماه دیگر آماده نمایش می‌شود، آقای موسوی تهیه‌کننده "حوالی اتوبان" تصمیم می‌گیرد که فیلم را در جشنواره اکران کند یا زمان دیگری را برای نمایش آن در نظر بگیرد.

وی درباره فیلم تازه‌اش گفت: بازنویسی فیلمنامه "زیر هشت" ادامه دارد و تا فیلمنامه آماده نشود فیلمبرداری شروع نمی‌شود. فکر می‌کنم پس از آماده شدن "حوالی اتوبان" راحت‌تر بتوان برای تولید "زیر هشت" برنامه‌ریزی کرد.

گلچهره سجادیه، شهاب حسینی، نورا هاشمی، بهناز جعفری، افشین سنگ‌چاپ، نسرین ایرانپور، سعید قره‌خانلو، مهدی صبایی وملیحه نیکجومند بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه "حوالی اتوبان" را سعید نعمت‌الله بر اساس طرحی از اسعدی نوشته است.

عوامل تولید فیلم عبارتند از مشاور کارگردان: کیانوش عیاری، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: محمدهادی کاویانی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، طراح صحنه و لباس: مجید نیامراد و س. اسعدی، جلوه‌های ویژه: رضا ترکمان، صدابرداران: امین میرشکاری و سعید احمدی، طراح گریم: اعظم بیات، آهنگساز: بامداد بیات، ترانه: امیرمسعود میردامادی، خواننده: پوریا ساوجی، عکاس: حمزه اولیا‌زاده، روابط عمومی: افشین رضایی.

کد مطلب 975467

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