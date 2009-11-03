ترانزیت کالا از گمرکات گیلان 97 درصد افزایش یافت

غلامحسین نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در هفت ماهه نخست سال گذشته 227 هزار و 767 تن ترانزیت کالا از طریق گمرکات استان از کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان و ترکمنستان به کشورهای پاکستان، امارات، عراق و افغانستان ترازیت شد که این میزان در سال جاری به 448 هزار و 314 تن افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از 70 درصد وزن کل کالاهای ترانزیتی از گمرکات استان به سوخت اختصاص یافته است.

ناظر گمرکات گیلان اظهار داشت: در این مدت 205 میلیون و 817 هزار و 405 دلار کالا با وزن 111 هزار و 136 تن از گمرکات گیلان (انزلی و آستارا) به کشورهای آذربایجان، روسیه، امارات و عراق صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 31 درصد افزایش نشان می‌ دهد.

وی در ادامه کالاهای صادر شده در هفت ماهه نخست امسال را محصولات نباتی، سنگ، گچ، سیمان، سرامیک، شیشه و محصولات معدنی عنوان کرد.

نوحی همچنین از افزایش 35 درصد ارزش صادرات چمدانی خبر داد و گفت: صادرات چمدانی در هفت ماهه نخست امسال 11 هزار و 625 تن به ارزش 17 میلیون و 362 هزار و 439 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 22 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در هفت ماهه نخست سال جاری 324 هزار و 333 نفر مسافر از طریق گمرکات گیلان تردد کردند که 161 هزار و 694 نفر آنان از کشورهای دیگر و 162 هزار و 639 نفر نیز به کشور وارد شده ‌اند.

ناظر گمرکات گیلان با اشاره به میزان واردات کالا در این مدت، تصریح کرد: در این مدت سه میلیون و 670 هزار و 785 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 824 میلیون و 680 هزار و 939 دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

وی آهن و ماشین ‌آلات، چوب و وسائل برقی، صنعتی و محصولات شیمیایی را از جمله کالاهای وارداتی از کشورهای روسیه، قزاقستان و اکراین به گیلان عنوان کرد.

نوحی خاطرنشان کرد: در این مدت کشتی‌ های وارده به گمرک انزلی هزار و 208 فروند بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد افزایش داشته است.