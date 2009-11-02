سطح باغات کوهستانی استان گلستان توسعه یافته است

قاسم حسینعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین متوسط تولید محصول سیب درختی در مناطق کوهستانی حدود دو برابر سایر نقاط استان گلستان است.

وی اظهار داشت: متوسط عملکرد یک هکتار محصول سیب درختی در کل استان حدود هشت هزار کیلوگرم بوده که این تولید در مناطق بالادست کوهستانی به بیش از 15 هزار کیلوگرم می رسد.

وی خاطرنشان کرد: احداث باغ در مناطق کوهستانی استان از ابتدای سال 1387 مورد حمایت و هدایت سازمان جهادکشاورزی استان قرار گرفته و در حال حاضر سطح باغات این مناطق به 110 هکتار رسیده است.

به گفته حسینعلی، گونه های قابل کشت در مناطق کوهستانی شامل سیب درختی، زردآلو، گیلاس، آلبالو است که بیشترین سطح این باغات را شامل می شود.