آلبوم"گوتکه مال" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آهنگسازی این اثر را یمین غفاری و تدوین اشعار و ملودی های آن را یداله مصمم برعهده داشته اند؛ حسین پور اسکندریان نیز به عنوان خواننده در تهیه این آلبوم همکاری کرده است.

این آلبوم از 11 قطعه "گل آقا خون" ،"گیسی کو" ،"پلومال سر" ،"دولی سمه" ،"نوروخونی" ، "گوتکه مال" ، "شیلون"، "چارپداری"، "خویه برمه"، "مونگارشو" و "حسین خون" تشکیل شده است.

در مقدمه روی جلد این آلبوم آمده است: گستره چراگاه های ایل سنگسر در بخش وسیعی از شمال و شمال شرقی کشور با مرکزیت شهر مهدی شهر(سنگسر) در استان های سمنان، مازندران، تهران، مرکزی، گلستان و خراسان قرار دارد. در این پهنه وسیع، ایل سنگسر با سابقه چند هزار ساله یکی از طولانی ترین ایل راه های عشایری ایران و جهان را در اختیار داشته و با زیبایی خاصی توانسته است زندگی و فرهنگ ایلی عشایری را در کنار زندگی مدرن شهری قرار دهد.

در بخش دیگری از این مقدمه آمده است: موسیقی متداول در سنگسر، اکثرا دارای وزن مشخص است و از قطعات با وزن آزاد کمتر استفاده می شود. اکثر لحن ها در محدوده یک فاصله پنجم(یا ششم) بوده که فضای شور و متعلقات آن و گاهی سه گاه را تداعی می کند و دارای اوج نیست. موسیقی در سنگسر همراه با دست زدن حاضرین و بدون ساز نیز اجرا می شود .