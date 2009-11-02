به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه لن آنجلس در تحقیقات خود کشف کردند که تماشای تصاویر فرزندان، والدین، همسر و یا دوستان نزدیک می تواند افکار مثبتی را در ذهن افراد ایجاد کند. این افکار مثبت به اندازه ای قوی هستند که می توانند به تسکین درد و حذف بیشتر ناراحتیهای فیزیکی کمک کنند.

دانشمندان اظهار داشتند: "ما برای آزمایش اثرات حمایتهای انسانی در مدت درد کشیدن، 28 داوطلب را مورد امتحان قرار دادیم. در این آزمایشات ما از یکسری از تسکین دهنده های طبیعی درد استفاده کردیم و واکنشهای شرکت کنندگان را تحت نظر قرار دادیم."

براساس گزارش دیلی تلگراف، این دانشمندان دریافتند که بهترین نتیجه کاهش درد زمانی به دست آمد که داوطلبان دست همسر خود را گرفته بودند و به چهره وی نگاه می کردند.

این محققان افزودند: "حتی نگاه کردن به عکس یک عزیز نیز می تواند منجر به کسب نتایج مشابهی شود. زمانی که بیمار در مدت انجام یک معالجه پزشکی دردناک چند عکس از عزیزان خود را به همراه داشته باشد کمتر درد می کشد."

تحقیقات پیشین نشان می داد که نگاه کردن به محل درد نیز می تواند اثرات درد را تا حد چشمگیری کاهش دهد.