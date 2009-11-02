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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۴

کارگاه منطقه ای آموزشی تب برفکی در ارومیه گشایش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: با همکاری سازمان دامپزشکی کشور و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد "FAO" کارگاه منطقه ای آموزشی تب برفکی صبح دوشنبه در ارومیه آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این کارگاه آموزشی به مدت چهار روز با شرکت 60 نفر از کارشناسان و متخصصان بیماریهای دامی ادارات دامپزشکی استانهای شمالغرب و شمال کشور از 18 استان آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، ایلام، تهران، مرکزی، گلستان، لرستان، قزوین،مازندران، قم، همدان، کردستان، زنجان، خوزستان، سمنان، کرمانشاه و گیلان در ارومیه برگزار می شود.

در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان زیر نظر دبیر کمیسیون تب برفکی اتحادیه اروپا با آخرین تجربیان و یافته های علم دنیا آشنا خواهندشد.

در طول مدت برگزاری این دوره آموزشی  اپیدمیولوژی و کنترل بیماری تب برفکی در منطقه، تحقیقات انجام یافته در خصوص بیماری تب برفکی، روشهای نمونه برداری و تشخیص بیماری تب برفکی، مقدمه ای بر تشخیص مزرعه ای، سیستم آگاهی سریع از بیماری، کارگروهی روشهای بررسی روستایی و دامهای انفرادی، امنیت زیستی - اتحادیه اروپا و ایران، سازماندهی گروه  های اعزامی به روستاها، تست های تشخیصی، مراقبت پس از شیوع بیماری تب برفکی، آنالیز نتایج سرمی و مقدمه ای بر سیستم های RFID مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

کد مطلب 975486

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