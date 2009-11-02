کارگاه منطقه ای آموزشی تب برفکی در ارومیه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این کارگاه آموزشی به مدت چهار روز با شرکت 60 نفر از کارشناسان و متخصصان بیماریهای دامی ادارات دامپزشکی استانهای شمالغرب و شمال کشور از 18 استان آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، ایلام، تهران، مرکزی، گلستان، لرستان، قزوین،مازندران، قم، همدان، کردستان، زنجان، خوزستان، سمنان، کرمانشاه و گیلان در ارومیه برگزار می شود.

در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان زیر نظر دبیر کمیسیون تب برفکی اتحادیه اروپا با آخرین تجربیان و یافته های علم دنیا آشنا خواهندشد.

در طول مدت برگزاری این دوره آموزشی اپیدمیولوژی و کنترل بیماری تب برفکی در منطقه، تحقیقات انجام یافته در خصوص بیماری تب برفکی، روشهای نمونه برداری و تشخیص بیماری تب برفکی، مقدمه ای بر تشخیص مزرعه ای، سیستم آگاهی سریع از بیماری، کارگروهی روشهای بررسی روستایی و دامهای انفرادی، امنیت زیستی - اتحادیه اروپا و ایران، سازماندهی گروه های اعزامی به روستاها، تست های تشخیصی، مراقبت پس از شیوع بیماری تب برفکی، آنالیز نتایج سرمی و مقدمه ای بر سیستم های RFID مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.