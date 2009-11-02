به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بارتالامه اول پاتریاک ارتدکسهای جهان قرار است در نخستین مرحله سفر خود به واشنگتن دیدار از منطقه کلیسایی ارتدکس یونانی در آناپلیس داشته باشد و هجدهمین سالگرد جلوس خود به مقر استانبول را برگزار کند.

کشیش کوسماس کاراولاس از کلیسای سنت کونستانتین و هلن اظهار داشت وی به‌مثابه پاپ است که قرار است به کلیسای ما بیاید و در ضیافتی با حضور 500 نفر شرکت کند.

وی پنج روز نخست از سفر 18 روزه خود در امریکا را به هدایت هم‌اندیشی " دین، علم و محیط زیست" در نیواورلئان پرداخت. این اقدام را می‌توان آخرین فعالیت از مجموعه فعالیتهایی دانست که لقب " پاتریاک سبز" را برای وی به همراه داشت.

این روحانی ارتدکس در طول سفر خود طی سال 1997 به ایالات متحده میزبان اجلاس زیست محیطی در سانتاباربارا بود. وی در آن اجلاس تخریب محیط زیست را یک گناه دانست و خواستار توبه افرادی شد که به عنوان حکام مستبد و مادی‌گرا نسبت به خلقت خداوند رفتار کرده‌اند.

سخنرانی در دانشگاه جورج تاون که فردا سه‌شنبه 12 آبان ماه صورت می گیرد و سخنرانی در مؤسسه بروکلین با موضوع دین و محیط‌زیست از دیگر برنامه‌های وی در این سفر هستند.

وال استریت ژورنال طی چند روز گذشته سرمقاله مهمان خود را به قلم پاتریاک بارتالامه اول منتشر کرد که طی آن از ایمان‌داران و غیرایمان‌داران خواسته بود درکنار یکدیگر برای نجات زمین فعالیت کنند. وی در این سرمقاله نوشته بود : محیط زیست طبیعی ما را به نوعی متحد می‌کند که از تفاوتهای نظر فراتر است.

پاتریاک ارتدکسها فردا عصر با رئیس جمهوری امریکا در کاخ سفید دیدار می‌کند و روز چهارشنبه پس از سخنرانی در بروکلینز قرار است دیدار خصوصی با نانسی پلوسی رئیس کنگره امریکا داشته باشد

بارتالامه هفته گذشته را در نیویورک سپری کرد و درکنار دیدار از سازمان ملل و گفتگو با بیل کلینتون دکترای افتخاری دانشگاه فوردهام را نیز پذیرفت. این درحالی است که براساس اظهارات شخصیتهای کلیسای بارتالامه به طور معمول مدرکهای دکترای افتخاری را نمی‌پذیرد اما این دکترا را به نشانه تلاش به منظور برقراری رابطه بهتر با کاتولیکها پذیرفت.