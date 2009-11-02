استان زنجان در سطح پایینی از تکنولوژی صنایع قرار دارد

محمدحسین فروزان‌مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: 29 فعالیت صنعتی در کشور و 21 مورد در استان زنجان فعال است که این میزان از لحاظ ارزش افزوده 20.4 درصد سهم ارزش افزوده استان در بخش صنعت است که با توجه به هدفگذاری برنامه پنجم ارزش افزوده آن در کشور به 25 درصد می‌رسد که یک هدف دست یافتی است.

وی با بیان اینکه استان زنجان فاقد صنایع مادر است، ادامه داد: به دلیل ظرفیتهای مناسبی که استان در بخشهای مختلف دارد به این موضوع باید بیش از گذشته توجه شود.

فروزانمهر افزود: با توجه به طرح تحول اقتصادی و طرح هدفمند کردن یارانه ها، توسعه نوین با کاربری های مختلف در استان بیش از پیش احساس می شود و در شرایط اقتصادی جدید، تنها صنایعی می توانند به فعالیت های خود در زمینه رقابتی ادامه دهند که از تکنولوژی جدید برخوردار باشند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار زنجان در رابطه با ظرفیتهای موجود در استان یادآور شد: استان زنجان با توجه به استقرار در نقطه ثقل شمال غرب، همچنین قرار گرفتن در محور ترانزیت تهران - اروپا و برخورداری از خطوط انرژی و وجود معادن متعدد، موقعیت ویژه ای را به جهت سرمایه گذاری فراهم ساخته است.

فروزانمهر با تاکید بر اینکه در حال حاضر استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای توسعه استان ضروری است، افزود: بخش‌های مختلف در استان از جمله صنعت و معدن پتانسیل‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری استان است و در چشم‌انداز ترسیم شده 20 ساله کشور حمایت جدی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه بحران اقتصادی دنیا شراط خاصی را برای سرمایه‌گذاری و استفاده بیش از پیش تکنولوژی نوین فراهم کرده است، اظهار داشت: حضور سرمایه‌گذاران مختلف از جمله سازمان صنایع گسترش ایران فرصت خوبی برای استفاده از مشارکت آنها در استان است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار زنجان با بیان اینکه انتقال فناوری‌های نوین در استان می‌تواند زمینه ساز رشد و شکوفایی استان در بخش‌های مختلف را فراهم کند، تصریح کرد: به طور یقین مشارکت سرمایه‌گذاران می‌تواند به توسعه استان در بخش‌های مختلف منتهی شود.

فروزان‌مهر با تاکید بر اینکه موقعیت خاص جغرافیای استان در شمالغرب اتصال آن به اروپا از مزیت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری است، گفت: وجود منابع طبیعی و غیرطبیعی در استان و معادن فراوان و نیروی جوان حاکی از وجود ظرفیت لازم برای رشد و توسعه در استان است.

معاون استاندار زنجان به عملکرد دولت نهم در توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: حجم ارزش ریالی صادرات غیرنفتی در طی 16 سال در دولت های سازندگی و اصلاحات به میزان 53 میلیارد دلار بود که این میزان در طی چهار ساله فعالیت دولت نهم به 58 میلیارد دلار بالغ شده است.

فروازنمهر صادرات بیشتر، توسعه حضور شرکت های ایرانی در بازارهای خارجی، شناسایی بازارهای جدید و لزوم همکاری در بخش های بانکی، مدیریت سرمایه، مسکن، انرژی و جهانگردی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر در تحول اقتصادی کشورمان دانست.

ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری از مهمترین چالشهای اقتصادی پیش روی ایران است

وی در ادامه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری را از مهمترین چالشهای اقتصادی پیش روی کشورمان مطرح کرد و افزود: بر اساس رتبه بندی آنکتاد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان بسیار پایین بوده و ایران به رغم منابع، نیروی کار و ثروت در اختیار از جایگاه چندان مناسبی برخوردار نیست.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان، در تبیین رابطه فعالیتهای اقتصادی و سیاست خارجی نیز گفت: اقتصاد به مثابه یک خودرو و سیاست خارجی مانند یک جاده است، اگر این جاده ناهموار باشد، خودرو هر چقدر هم خوب باشد امکان به سلامت رسیدن به مقصد مورد تردید است.

فروزانمهر با تاکید بر اینکه فرصتهای بازرگانی مناسبی وجود دارد که نبایستی آنها را از دست داد، شروع اصلاحات اقتصادی در کشورهای مالزی، هند، کره، ترکیه و چین را به لحاظ زمان اجرای اصلاحات اقتصادی همزمان و یا حتی بعد از کشورمان اعلام کرد که در وضعیت حاضر به مرحله ای از توسعه دست یافته اند که موجب حیرت ما شده است.

وی با اشاره به ماهیت برخی از برنامه ها و طرحها که ظرفیت تبدیل شدن به عنوان یک پدیده جهانی و تحول آفرین در روابط اقتصادی خارجی را دارد، تاکید کرد: اجرای این طرح ها حوزه و شعاع تاثیرگذاری وسیعی را فراتر از مرزهای محدودیتی روابط اقتصادی یک یا چند کشور ایفا خواهد کرد.

فروازنمهر افزود: ارزش این پروژه ها به لحاظ سطح بالای روابط خارجی، امنیت ملی و ارتقای جایگاه کشورمان در ساختار قدرت جهانی را بسیار فراتز از ظاهر محدود آنها بایستی جستجو کرد.