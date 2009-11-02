174 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی شاکری ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی مدیران معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تبریز افزود: سال گذشته 30 هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند که سهم استان آذربایجان شرقی از این تعداد 800 هزار خانوار است.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین هدف بهزیستی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و خانوارهای تحت پوشش بهزیستی است، افزود: مستمری و مبالغ پرداختی به این خانوارها نیز جهت توانمندسازی خانوارهای بی سرپرست و افراد تحت پوشش بهزیستی است.

شاکری با بیان اینکه هم اکنون 40 هزار خانوار برای دریافت مستمری های یاد شده پشت نوبت هستند، اظهار داشت: خانوارهای تحت پوشش بهزیستی جهت توانمندسازی به کلینیکهای مددکاری تحویل داده می شوند.

وی با اشاره به فرآیند توانمندسازی برای این افراد گفت: پذیرش، آموزش مهارتهای زندگی، عضویت در گروه های همیار، تشکیل تعاونی های خودکفایی، فقرزدایی و... در دستور کار قرار دارد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: سال گذشته بودجه سازمان بهزیستی برای پرداخت مستمری 110میلیارد تومان بود که هشت میلیارد تومان برای اجرای طرحها در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه یکی دیگر از وظایف سازمان بهزیستی را حمایت از مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و شبه خانواده، کودکان بی سرپرست و یتیم دانست و گفت: امروز ما در کشور 21هزار شبه خانواده داریم که 10هزار نفر از آنها نزد خانواده های دور و نزدیک خود چون خاله، عمو، دایی و... زندگی می کنند و سازمان بهزیستی 50 هزار تومان یارانه برای سرپرستی این کودکان پرداخت می کند.

به گفته وی، حدود 9 هزار کودک نیز در مراکزی تحت عنوان خانه های کودک و نوجوان نگهداری می شوند که 80 درصد این مراکز به صورت هیئت امنایی و 20 درصد بقیه زیر نظر خود بهزیستی اداره می شوند که سازمان برای نگهداری این کودکان 100 هزار تومان یارانه پرداخت می کند.

وی با اشاره به اینکه طرح فرزند خواندگی در مجلس تلاش و تاکید سازمان بهزیستی بر بازگرداندن این کودکان به محیط خانه و نزد خانواده است، گفت: در غیر این صورت این کودکان به مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست که زیر نظر بهزیستی اداره می شوند تحویل داده خواهند شد.