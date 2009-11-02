توزیع 22 میلیون لیتر نفت سفید در روستاهای شهرستان سقز

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کریم افشاریان در جلسه بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی شهرستان سقز اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 22 میلیون لیتر نفت سفید در بین مردم ساکن در روستاهای شهرستان سقز توزیع شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش زیادی از روستاهای این شهرستان دارای راه های صعب العبور هستند قبل از شروع فصل سرما نفت سفید مورد نیاز به روستاهای فوق انتقال داده شده و در بعضی از روستاها نیز مردم میزان سهمیه شش ماهه دوم سال را نیز دریافت و ذخیره کرده اند.

فرماندار شهرستان سقز با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 68 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی از جمله بنزین، نفت سفید و گازوئیل در این شهرستان مصرف شده است، خاطرنشان کرد: در مدت زمان یاد شده در شهرستان سقز نیز 48 هزار تن گاز مایع به مصرف رسیده است.

افشاریان با اشاره به نبود مشکل تامین فرآورده های نفتی در این شهرستان عنوان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته از جمله افزایش ظرفیت منابع ذخیره سازی در سال جاری هیچگونه مشکلی برای تامین سوخت در این شهرستان وجود ندارد.

در ادامه این جلسه رئیس اداره گازرسانی شهرستان سقز نیز گفت: با توجه به اینکه خطوط انتقال فشار قوی در شهرستان سقز تقویت شده اند در نتیجه در سال جاری هیچگونه مشکلی در خصوص تامین گاز خانگی و افت فشار آن که در سالهای گذشته به معضلی برای مردم و مسئولان تبدیل شده بود، به وجود نخواهد آمد.

شکرالله ناصری بیان داشت: هم اکنون 34 هزار واحد مسکونی در شهرستان سقز در مناطق شهری و روستایی از نعمت گاز خانگی بهره مند هستند و تا پایان سال جاری نیز پروژه های مختلف در دست اجرا به بهره برداری خواهند رسید.

وی گفت: در حال حاضر شش روستای شهرستان سقز از نعمت گاز خانگی بهره مند شده اند که تا پایان سال جاری و با بهره برداری از پروژه های جدید این رقم به 22 روستا افزایش خواهد یافت.