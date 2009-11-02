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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

اسلامی خبر داد:

هفته قرآن در دانشگاههای کشور برگزار می شود

هفته قرآن در دانشگاههای کشور برگزار می شود

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با تصمیم گیری شورای قرآن و عترت هفته ای به نام هفته قرآن در دانشگاهها از 17 تا 24 آبان ماه مصادف با سال روز درگذشت مرحوم علامه طباطبایی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی یکشنبه شب در مراسم نشست خبری شواری قرآن و عترت گفت: برنامه های قرآنی در کشور ما به ماه مبارک رمضان ختم می شود و در سایر اوقات سال توجه جدی به قرآن نمی شود که با یک برنامه ریزی جدی باید از قرآن مهجوریت زدایی کنیم.

وی افزود: امیدواریم هفته قرآن تلنگری باشد به مسئولین امور قرآنی کشور تا در جهت بهبود وضعیت ترویج فرهنگ قرآنی گام بردارند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برنامه های شورای قرآن و عترت را به دانشگاه های کشور ابلاغ کردیم که سال گذشته مرحله پایلوت خود را در دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم پشت سر گذاشته است.

 وی افزود: در هفته قرآن و عترت همایشی تحت عنوان همایش مهر تابان در دانشگاه خواجه نصیر برگزار خواهد شد که از جهات مختلف از اهمیت ویژه برخوردار است.

اسلامی گفت: برگزاری 6 تئاتر با موضوعات قرآنی و 60 نمایشگاه کتاب با محوریت مسائل قرآنی و انتشار نشریه "ا ل م" از دیگر برنامه های هفته قرآن خواهد بود.

کد مطلب 975512

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