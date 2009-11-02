هفته قرآن در دانشگاههای کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی یکشنبه شب در مراسم نشست خبری شواری قرآن و عترت گفت: برنامه های قرآنی در کشور ما به ماه مبارک رمضان ختم می شود و در سایر اوقات سال توجه جدی به قرآن نمی شود که با یک برنامه ریزی جدی باید از قرآن مهجوریت زدایی کنیم.

وی افزود: امیدواریم هفته قرآن تلنگری باشد به مسئولین امور قرآنی کشور تا در جهت بهبود وضعیت ترویج فرهنگ قرآنی گام بردارند.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برنامه های شورای قرآن و عترت را به دانشگاه های کشور ابلاغ کردیم که سال گذشته مرحله پایلوت خود را در دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم پشت سر گذاشته است.

وی افزود: در هفته قرآن و عترت همایشی تحت عنوان همایش مهر تابان در دانشگاه خواجه نصیر برگزار خواهد شد که از جهات مختلف از اهمیت ویژه برخوردار است.

اسلامی گفت: برگزاری 6 تئاتر با موضوعات قرآنی و 60 نمایشگاه کتاب با محوریت مسائل قرآنی و انتشار نشریه "ا ل م" از دیگر برنامه های هفته قرآن خواهد بود.