نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز ردیف و بودجه مستقل می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش در نخستین نشست آسیب شناسی هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز افزود: هزینه برگزاری این نمایشگاه به اندازه تمامی بودجه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی است.

وی اظهار داشت: با این وجود نمایشگاه بین المللی کتاب امسال در بین شش دوره گذشته بی نقص ترین و کیفی ترین نمایشگاه بوده است.

احمدی منش افزود: مشارکت سایر دستگاه ها به خصوص دیگر متولیان فرهنگی باید جهت برگزاری نمایشگاه کتاب به عنوان شاخص ترین حرکت فرهنگی منطقه بهبود یابد.

این مسئول با تاکید بر استمرار نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز گفت: استمرار نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز یکی از نقاط قوت این نمایشگاه است که امیدواریم در سالهای آینده ادامه یابد.

وی همچنین با اشاره به نقش کتاب در بهبود سلامت و ارتقای علمی جامعه گفت: با وجود پیشرفت تکنولوژی ارتباطی، کتاب همچنان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین ابزار ارتباطی جایگاه خود را حفظ کرده است.

وی افزود: استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه کتاب تبریز در این نمایشگاه نمونه عینی این واقعیت است.

هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز با استقبال 750 هزار نفر بازدید کننده و 18 میلیارد ریال فروش کتاب در دوازدهم مهر ماه امسال به پایان رسید.