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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۰

154 هزار مددجو کمیته امداد گلستان سهام عدالت دریافت کردند

154 هزار مددجو کمیته امداد گلستان سهام عدالت دریافت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: 154 هزار و 890 نفر از خانواده های تحت پوشش و اقشار نیازمند استان گلستان سهام عدالت دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری پیش از ظهر دوشنبه در نشست برنامه ریزی این نهاد در گرگان افزود: در ادامه پیگیری توزیع سهام عدالت تعداد 82 هزار و 346 نفر از این خانوارها از سود سهام عدالت بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: توزیع سهمیه سهام عدالت 18 هزار و 827 نفر نیز در دست اقدام و پیگیری است و به زودی پرداخت می شود.

به گفته حاجی اکبری، وضعیت شش هزار و 563  نفر نیز نامشخص و شناسایی نشده اند و امید است فرایند توزیع سهام عدالت در جامعه تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند به زودی به پایان برسد.

حاجی اکبری، ضمن درخواست جذب اعتبارات در کلیه سرفصلها، خواستار پیگیری جدی نامه های سفر دوم رئیس جمهوری شد.

55 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد گلستان هستند.

کد مطلب 975515

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