حیات رودخانه های بوشهر به دلیل برداشت بی رویه شن و ماسه به خطر افتاده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جعفر زیرراهی ظهر دوشنبه در نشست با متصدیان ایستگاه های هیدرومتری و هواشناسی این شرکت با تاکید بر اینکه باید از برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه های استان جلوگیری کرد، اظهار داشت: برخی از سودجویان و فرصت طلبان با برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه های استان موجب آسیب به این منابع ارزشمند می شوند که باید به شدت با آنها برخورد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برداشت بی رویه و غیر اصولی از بستر رودخانه ها در درازمدت آثار زیانباری بر این منابع با ارزش خواهد داشت.

این مسئول با اشاره به تعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با مراجع قضایی استان بیان داشت: با تعامل بسیار خوبی که شرکت آب منطقه ای بوشهر با دستگاه قضایی استان دارد، پرونده های مربوط به متخلفان و متعرضان به منابع آب در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و نسبت به برخورد با آنان اقدام می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با بیان اینکه واحد مطالعات نقش مهمی در احداث پروژه های آبی استان دارد، گفت: آمار و اطلاعات واحد مطالعات نقش قابل توجهی در احداث پروژه های مطلوب توسط شرکت آب منطقه ای بوشهر در استان دارد.

زیرراهی اظهار داشت: در صورت عدم مطالعات صحیح توسط این واحد، نتایج مطلوب از پروژه ها حاصل نخواهد شد.