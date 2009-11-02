مردم با حضور در روز 13 آبان فتنه ها را خنثی کنند

حجت الاسلام احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به علت نامگذاری روز 13 آبان اظهار داشت: این روز به دلیل اینکه آمریکا طی سالیان دراز به عنوان محور زور و ستم بر ملتها و کشورها ظلمهای بسیاری را روا داشته با نام روز "مبارزه با استکبار جهانی" در مجلس به طور قانونی تصویب شد.

وی با بیان اینکه آمریکا نقش مستقیمی در جنایات علیه ملت ما داشته افزود: ظلمهایی که آمریکا درباره ایران روا داشته داستان مفصلی است که البته این ظلمها در خصوص بسیاری از کشورهای جهان نیز تکرار شده است.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: فتنه ای که آمریکا و انگلیس برای ضربه زدن به اسلام به راه انداخته اند باید با هوشیاری کامل ملت همانگونه که در روز قدس خنثی شد در روز 13 آبان هم نقش بر آب شود.

وی درباره ارزیابی خود از مواضع جدید آمریکا اظهار کرد: هیچ گونه تغییری در رفتار اوباما مشاهده نمی شود و همان مشی بوش ادامه دارد بنابراین ارتباط با آمریکا معنایی پیدا نمی کند.

سالک خاطرنشان کرد: آنچه که باید به آن عمل شود حرکت در خط امام خمینی (ره) است لذا هر کسی خارج از آن خط حرکت کند به تعبیر روایات ظالم است.