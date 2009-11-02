روند حل مشکلات مسکن مهر در آذربایجان غربی تسریع می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از پروژه های مسکن مهر شهرک ایثار ارومیه با تاکید بر اهمیت اجرای مسکن مهر، خواستار تسریع در اجرای این طرح ملی در استان شد.

جلال زاده بر افزایش تعامل سازمان مسکن و شهرسازی و استانداری برای پیش برد اهداف دولت در زمینه خانه دار کردن اقشار کم درآمد تاکید کرد.

رئیس سازمان مسکن و شهر سازی آذربایجان غربی نیز در خصوص تعاونیهای مسکن مهر شهرک ایثار ارومیه گفت: پروژه های مسکن مهر تعاونی های 23، 30 و 70 ارومیه در قالب 384 واحد در 12 بلوک 10 طبقه احداث می شود.

علی خان محمدی مساحت کل زمین احداثی مسکن مهر این سه تعاونی را 2.5 هکتار و زیر بنای هر بلوک را 140 متر مربع عنوان کرد و اظهار داشت: این مجتمع های مسکونی تا پایان سال 89 آماده بهره برداری خواهند شد.

وی اعتبار هزینه شده برای این تعاونی ها را 12 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه ها 30 میلیارد ریال اعتبار باید اختصاص یابد.

وزرش آذربایجان غربی توسعه همه جانبه داشته باشد

همچنین استاندار آذربایجان غربی در جریان بازدید از طرح نیمه تمام ورزشگاه سه هزار نفری و سرای 368 نفری ورزشکاران ارومیه با بیان این مطلب اظهار داشت: توسعه همگون و همه جانبه ورزش از اهداف و برنامه های دولت دهم در این استان است.

جلال زاده تربیت بدنی و ورزش را عامل اصلی سلامت جسم و روان جامعه دانست و بیان داشت: توسعه زیرساختهای ورزشی موجب گسترش ورزش در سطوح همگانی و قهرمانی می شود.

وی بر ارائه تسهیلات لازم و همکاری نهادهای اجرایی مرتبط جهت تسریع در اجرای طرح های عمران ورزشی استان تاکید کرد: خواستار کاهش هزینه های اجرای طرحهای عمرانی آذربایجان غربی شد.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان غربی نیز در این بازدید گفت: سالن ورزشی سه هزار نفری یکی از مهمترین طرحهای ورزشی در ارومیه محسوب می شود که عملیات احداث از سال گذشته آغاز شده است.

علی ملا احمدی سرای ورزشکاران را یکی از ضروریات توسعه اماکن ورزشی ارومیه دانست و بیان داشت: عملیات احداث این سرا از سال 85 آغاز شده است.

وی وجود مجتمع کامل ورزشی با دارا بودن تمامی امکانات رفاهی مطابق با استانداردهای جهانی را بستری مناسب برای برگزاری مسابقات بین المللی در استان عنوان کرد.