جلوگیری از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ در جاده های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پرویز سیاح البرزی گفت: امسال از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به تمامی شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر ابلاغ شده است که هیچ وسیله نقلیه عمومی بدون تجهیزات زمستانی اجازه دریافت بارنامه و صورت وضعیت مسافران را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، پلیس ضمن برخورد با این دسته از رانندگان با شرکت صادرکننده بارنامه و صورت وضعیت، برخورد قانونی می کند.

وی با اشاره به برخورد بدون اغماض ماموران پلیس راه با رانندگان فاقد تجهیزات زمستانی در جاده های کشور گفت: به کلیه ماموران پلیس راه مستقر در جاده های کشور ابلاغ شده است که در شرایط زمستانی از جاده ها به منظور حفظ جان هموطنان و سرنشینان خودروها با رانندگان فاقد زنجیر چرخ سخت گیری بیشتری کنند.

سرهنگ البرزی به رانندگان توصیه کرد: قبل از حرکت ضمن سوخت گیری کامل برای پیشگیری کامل از حادثه، زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن، تجهیزات زمستانی مانند پتو، جیره خشک خرما، کشمش و ... و جعبه کمک های اولیه را به همراه داشته باشند و در صورت هرگونه مشکل در مسیر، سریعاً با شماره تلفن 110 و پلیس و یا بستگان خود را در جریان موقعیتشان قرار دهند.