  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

سرهنگ البرزی اعلام کرد:

جلوگیری از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ در جاده های کشور

جلوگیری از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ در جاده های کشور

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با تاکید بر اینکه تردد وسایط نقلیه فاقد تجهیزات زمستانی در جاده های کشورممنوع است، گفت: خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی (لاستیک مناسب، زنجیر چرخ و...) در زمستان در جاده ها متوقف و از ادامه حرکت آنها جلوگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پرویز سیاح البرزی گفت: امسال از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به تمامی شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر ابلاغ شده است که هیچ وسیله نقلیه عمومی بدون تجهیزات زمستانی اجازه دریافت بارنامه و صورت وضعیت مسافران را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، پلیس ضمن برخورد با این دسته از رانندگان با شرکت صادرکننده بارنامه و صورت وضعیت، برخورد قانونی می کند.

وی با اشاره به برخورد بدون اغماض ماموران پلیس راه با رانندگان فاقد تجهیزات زمستانی در جاده های کشور گفت: به کلیه ماموران پلیس راه مستقر در جاده های کشور ابلاغ شده است که در شرایط زمستانی از جاده ها به منظور حفظ جان هموطنان و سرنشینان خودروها با رانندگان فاقد زنجیر چرخ سخت گیری بیشتری کنند.

سرهنگ البرزی به رانندگان توصیه کرد: قبل از حرکت ضمن سوخت گیری کامل برای پیشگیری کامل از حادثه، زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن، تجهیزات زمستانی مانند پتو، جیره خشک خرما، کشمش و ... و جعبه کمک های اولیه را به همراه داشته باشند و در صورت هرگونه مشکل در مسیر، سریعاً با شماره تلفن 110 و پلیس و یا بستگان خود را در جریان موقعیتشان قرار دهند.

کد مطلب 975532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها