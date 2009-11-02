  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

افتتاح دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور تبریز

افتتاح دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور تبریز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این مراسم که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد حجت الاسلام سید حسین سیدی ثانی به عنوان نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه معرفی شد.

رئیس دانشگاه پیام نور تبریز در این مراسم گفت: ایجاد دفتر نهاد نمایندگی از اهداف سال 87 دانشگاه پیام نور تبریز بود.

مهدی آقاپور افزود: نیاز ایجاد این نهاد در دانشگاهی با 70 هزار دانشجو احساس می شد.

حجت الاسلام سید حسین سیدی ثانی نیز در این مراسم با اشاره به وظایف نهاد نمایندگی دانشگاه ها گفت: تقویت بنیه اعتقادی دانشجویان، اعتلای فضای دانشگاهی و ارتقاء دانش سیاسی در سطح دانشگاه مهمترین اهداف ایجاد نهاد نمایندگی در دانشگاه است.

وی با بیان اینکه عقل انسان باید در سایه عبودیت شکوفا شود افزود: زهد بدون عقل و عقل بدون زهد هیچکدام جامعه را به سوی سعادت بشر نخواهد برد.

 

کد مطلب 975533

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها