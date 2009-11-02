افتتاح دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این مراسم که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد حجت الاسلام سید حسین سیدی ثانی به عنوان نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه معرفی شد.

رئیس دانشگاه پیام نور تبریز در این مراسم گفت: ایجاد دفتر نهاد نمایندگی از اهداف سال 87 دانشگاه پیام نور تبریز بود.

مهدی آقاپور افزود: نیاز ایجاد این نهاد در دانشگاهی با 70 هزار دانشجو احساس می شد.

حجت الاسلام سید حسین سیدی ثانی نیز در این مراسم با اشاره به وظایف نهاد نمایندگی دانشگاه ها گفت: تقویت بنیه اعتقادی دانشجویان، اعتلای فضای دانشگاهی و ارتقاء دانش سیاسی در سطح دانشگاه مهمترین اهداف ایجاد نهاد نمایندگی در دانشگاه است.

وی با بیان اینکه عقل انسان باید در سایه عبودیت شکوفا شود افزود: زهد بدون عقل و عقل بدون زهد هیچکدام جامعه را به سوی سعادت بشر نخواهد برد.