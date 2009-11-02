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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۸

18 میلیارد ریال به طرحهای اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد ایلام اختصاص یافت

18 میلیارد ریال به طرحهای اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون خودکفایی کمیته امداد استان ایلام گفت: در سال جاری 18 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد در این استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محسن علیپور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان اعتبار برای دو هزار و 180 طرح اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد استان ایلام اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: این تعداد طرح در زمینه کشاورزی، صنعتی، صنایع دستی و ... است که به منظور اشتغالزایی مددجویان اجرا می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون 317 طرح اشتغالزایی با اعتبار 24 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 47 میلیارد ریال برای طرحهای اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد استان ایلام هزینه شده است.

علیپور عنوان کرد: یکی از اولویتهای مهم کمیته امداد استان ایلام با توجه به تعداد زیاد مددجویان، اجرای طرحهای اشتغالزایی پایدار برای خودکفا کردن مددجویان است.

این مسئول یادآور شد: 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.

کد مطلب 975534

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