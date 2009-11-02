حضور ایران برای اولین بار در جمع برترین دانشگاههای دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، سایت Times Higher Education مشابه سالهای گذشته لیستی از برترین دانشگاههای جهان را ارائه کرد که بر اساس این رتبه بندی دانشگاه هاروارد در صدر قرار دارد اما نکته قابل توجه صعود چشمگیر و 117 پله ای دانشگاه تهران و قرار گرفتن در رده 368 دنیا است.

همچنین برای اولین بار یکی از دانشگاههای ایرانی در رتبه بندی شانگهای مطرح شده و موفق به قرار گرفتن در میان 500 دانشگاه برتر دنیا شده است.

رتبه بندی سال 2009 دانشگاه شانگهای جیاو تانگ (Shanghai Jiao Tong University) مشهور به رتبه بندی شانگهای از سال 2003 و بر اساس شاخصهایی مانند سطح آموزش دانشگاه­ها، سطح اعضای هیئت علمی، تولیدات علمی و فعالیت دانشگاه­ها، آنها را در سطح جهانی رتبه بندی می کند.

10 جایگاه اول در رتبه بندی امسال شانگهای به ترتیب به دانشگاههای هاروارد، استنفورد، کالیفرنیا برکلی، کمبریج، موسسه تکنولوژی ماساچوست، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، کلمبیا، پرینستون، شیکاگو و آکسفورد اختصاص یافته است.

دانشگاه تهران نیز برای اولین بار در تاریخ رتبه بندی شانگهای به عنوان دانشگاه اول ایران در رتبه ای میان 402 تا 501 در سطح دانشگاههای جهان قرار گرفت. این در حالی است که دانشگاه تهران در رتبه بندی سالهای گذشته شانگهای حضور نداشت.

شانگهای در رتبه بندی خود 100 دانشگاه برتر دنیا را بر اساس امتیازات رده بندی می کند اما دانشگاههایی که در رتبه های بالاتر از 100 قرار می گیرند را بر اساس امتیاز کسب شده در دسته های 101 تا 200، 201 تا 302، 303 تا 401 و 402 تا 501 تقسیم بندی می کند به گونه ای که دانشگاههای میان 101 تا 201 از امتیاز بالاتری نسبت به رتبه های بالاتر برخوردارند اما میان دانشگاههایی که در این دسته قرار گرفته اند رتبه بندی صورت نمی گیرد و دانشگاهها بر اساس حروف الفبا طبقه بندی می شوند.

همچنین در رتبه بندی سایت Times Higher Education نیز به ترتیب 10 دانشگاه اول دنیا شامل دانشگاه هاروارد آمریکا، دانشگاه کمبریج انگلستان، دانشگاه ییل آمریکا، دانشگاه کالج لندن انگلستان، دانشگاه آکسفورد و امپریال کالج لندن انگلستان، دانشگاه شیکاگو آمریکا، دانشگاه پرینستون آمریکا، موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) و موسسه تکنولوژی کالیفرنیا آمریکا است.

نکته ای که در این رتبه بندی به چشم می خورد این است که سه دانشگاه برتر رتبه بندی شانگهای آمریکایی هستند اما در رتبه بندی تایم از سه دانشگاه برتر، دانشگاه اول و سوم متعلق به آمریکا و دانشگاه دوم به انگلستان است.

دانشگاه تهران در رتبه بندی سایت Times Higher Education در کنار دانشگاه جورجیا آمریکا و دانشگاه شووا ژاپن در رتبه 368 جدول قرار گرفته است. اما به دلیل نوع رتبه بندی شانگهای، رتبه های بالاتر از 101 تنها بر اساس حروف الفبا طبقه بندی شده اند و رتبه دانشگاه تهران تنها در میان 400 تا 500 دانشگاه برتر عنوان شده است.