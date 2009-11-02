به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های شش ماه دوم امسال مرکز هنرهای تجسمی ارشاد و موزه هنرهای معاصر تهران صبح امروز دوشنبه با حضور محمود شالویی مدیر کل دفتر تجسمی وزارت ارشاد و سرپرست موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

شالویی در این نشست گفت: سومین جشنواره هنرهای ایران‌زمین عصر امروز در دوحه افتتاح می‌شود و سه روز ادامه دارد. این جشنواره با همکاری مرکز تجسمی ایران و قطر با 78 تابلو از ایران در رشته‌های سفال و سرامیک، نقاشیخط، خوشنویسی و نگارگری برپا می‌شود. ضمن اینکه نخستین اکسپوی خود را در آینده نزدیک در شهر قانا در لبنان برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: اغلب برنامه‌های شش ماه اول سال در حوزه تجسمی با همراهی و همکاری هنرمندان محقق شده و طبق آخرین آمار از فعالیت و توسعه نگارخانه‌ها تعداد این مراکز به 307 نگارخانه رسیده است. از اردیبهشت 87 تا آول آبان امسال 44 نگارخانه در بخش خصوصی راه‌اندازی شده که از این تعداد 26 نگارخانه در تهران و 18 نگارخانه در شهرستان بوده است.

مدیر کل تجسمی ارشاد ادامه داد: تاکنون 139 نگارخانه تمدید مجوز شده است و امسال برای نخستین بار به جای صدور مجوز یکساله، مجوزهای دو ساله برای فعالیت نگارخانه‌ها صادر شده است. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده این مجوزها در آینده به سه و پنج سال خواهد رسید.

وی از برپایی نمایشگاه اسماء الحسنی از نیمه دوم آبان تا آذرماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان خبر داد و شرکت 28 کتاب واحد انتشارات موزه هنرهای معاصر برای اولین بار در نمایشگاه فرانکفورت و افتتاح اولین نگارخانه هنری ایران در روتردام هلند را از دیگر برنامه‌های محقق شده نیمه دوم امسال این مرکز عنوان کرد

شالویی افزود: از زمان افتتاح این نگارخانه در اروپا که بزرگترین نگارخانه شهر روتردام است 10 تابلو به فروش رفته که این استقبال نشان از جایگاه بالای هنر ایران در جهان است. دومین نگارخانه ایران در شهر پاریس افتتاح می‌شود. پس از پایان دوسالانه ونیز این نگارخانه دایمی به مدت دو سال با لوگو و تابلوی مشخص کار خود را آغاز خواهد کرد.

به گفته سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، برگزاری نخستین جشنواره ایثار و شهادت در ایلام، نخستین نمایشگاه آموزش کارگاه هنری در تبریز و آئین بزرگداشت سهراب سپهری در کاشان بخش‌های دیگری از برنامه‌های نیمه دوم سال 88 در حوزه هنرهای تجسمی است.

مدیر کل دفتر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در ادامه سخنان خود از برگزاری نمایشگاه تجلی احساس در آبان‌ماه در فرهنگسرای نیاوران خبر داد و افزود: این نمایشگاه پس از 10 سال توقف اواخر آبان برگزار می‌شود و تاکنون نیز 2000 اثر به دبیرخانه نمایشگاه رسیده است.

نمایشگاه "روزنه‌ای به رنگ" با مرور آثار زنده‌یاد سهراب سپهری نقاش و شاعر برجسته ایرانی برگزار خواهد شد که در این نمایشگاه برای اولین بار آثاری از سهراب به نمایش گذاشته می‌شود که تاکنون عرضه نشده است. این نمایشگاه پس از اختتامیه دوسالانه پوستر تهران در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.

نهمین دوسالانه کاریکاتور تهران ابتدای آذرماه همزمان در موسسه صبا و موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار می‌شود که این جشنواره برای نخستین بار با شکستن رکورد از نظر تعداد کشورهای شرکت‌کننده و آثار ارسالی با حضور 91 کشور و 4000 اثر هنری برگزار می‌شود. در حالی که در دوره قبل در دوسالانه ونیز تنها 77 کشور شرکت داشتند.

برگزاری نخستین نمایشگاه نقاشی قهوه‌خانه‌ای از دیگر برنامه‌های حوزه تجسمی تا پایان سال 88 است. شالویی در این باره گفت: در راستای حفظ این هنر ارزشمند ایرانی مجوز یک آموزشگاه نقاشی قهوه‌خانه‌ای را گرفته‌ایم و به صورت جدی آموزش آن را دنبال خواهیم کرد. ضمن آنکه این نمایشگاه برای ایام ماه محرم برنامه‌ریزی شده است.

شالویی برگزاری نمایشگاه نقاشی قیامت در قرآن کار 120 نقاش اصفهانی و برپایی دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر را از برنامه مهم دیگر دفتر تجسمی وزارت ارشاد عنوان کرد.